MC Daniel anuncia o nascimento do primeiro filho e revela o nome do bebê

Nasceu! O cantor MC Daniel anunciou o nascimento de seu primeiro filho com a influenciadora digital Lorena Maria e revelou qual é o nome dele

O cantor MC Daniel e a influenciadora digital Lorena Maria já são papais! Na madrugada desta terça-feira, 18, o artista anunciou o nascimento do seu primeiro filho na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro, e revelou o nome que escolheu para o pequeno. A empresária tentou parto normal, mas precisou fazer uma cesárea de última hora.

" Nasceu, minha maior benção. Rás, meu primogênito", escreveu ele ao compartilhar uma imagem em que aparece segurando a meia do pequeno. Lorenna Maria também fez um post para celebrar a novidade. "Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… O medo bateu forte… A dor extrema, o socorro a Deus… A mudança de planos… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder", contou ela.

MC Daniel surgiu fantasiado de Máskara ao lado de Lorena Maria na maternidade

Pouco antes do nascimento, Daniel compartilhou usou seu perfil para declarar sua admiração pela noiva."Vai dar tudo certo, Pretinha, te amo. Já já nosso menino estará nos nossos braços", disse ele. "Sou seu fã, Lorena", declarou.

O cantor também mostrou o momento em que os dois deram entrada na maternidade. Ele chegou vestido com um terno amarelo e a icônica máscara do Máskara, figurino que já se tornou sua marca registrada nos palcos.

Enquanto que Lorena optou por um look mais confortável, usando um camisão branco de tecido leve. O casal chegou ao local em grande estilo, a bordo de um Porsche vermelho, e foi acompanhado por uma equipe de filmagem.

Vale lembrar que, em outubro do ano passado, Lorena detalhou o método escolhido para o parto. "Meu parto vai ser normal. Tenho toda a estrutura para ter um parto normal. É muito melhor para a saúde do bebê e para a saúde da mamãe. Tudo bem que a gente sente uma dor, mas não quero nem pensar nisso agora! Nem fala sobre isso comigo, irmã. Já me vejo gritando muito", brincou na época.

