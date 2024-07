Mayara Maia divide opiniões com look para leilão do Instituto Vini Jr; entenda

Influenciadora digital Mayara Maia divide opiniões nas redes sociais com escolha de look para leilão beneficente do Instituto Vini Jr; saiba o motivo

Na última quarta-feira, 17, o jogador de futebol Vini Jr reuniu um time de celebridades e influenciadores digitais para participarem de seu leilão beneficente do Instituto Vini Jr. No entanto, uma das convidadas acabou roubando a cena: Mayara Maia dividiu opiniões nas redes sociais após supostamente cometer uma gafe com a escolha de seu look para o evento.

Isso porque o jogador de futebol teria instituído um dress code para o evento, que seria "all black", seguindo a tradição do ano anterior ao que tudo indica. Por isso, diversas celebridades marcaram presença usando apenas roupas pretas, como a atriz Clara Moneke, a modelo Juliana Nalu, as cantoras Pocah e Ludmilla, além da influenciadora digital Tainá Castro.

Homens presentes na festa, como Éder Militão, João Guilherme Silva e Arón Piper, também apostaram em ternos sóbrios na cor preta. No entanto, entre os registros das celebridades, Mayara chamou atenção ao surgir com um vestido totalmente vermelho, o que dividiu opiniões dos seguidores devido ao possível descumprimento do código de vestimenta.

“Porque o povo insiste em não seguir o dress code da festa? Parece que quer aparecer mais que todo mundo”, uma seguidora comentou. “A festa all black e a guria querendo ser o centro das atenções colocou vermelho”, disse outra. “Ela arrasou no look, gatíssima”, uma terceira defendeu. “Outras famosas foram de colorido”, mais uma saiu em defesa.

De fato, algumas celebridades optaram por cores diferentes para participar do leilão, como foi o caso da atriz Regina Casé, que escolheu um vestido dourado, e a cantora Gabi Martins, que apostou em um look rosa choque. Isso gerou dúvidas quanto ao verdadeiro código de vestimenta estabelecido para o evento do craque, que não foi esclarecido.

Quem é Mayara Maia?

Com quase um milhão de seguidores apenas no Instagram, a influenciadora digital Mayara Maia, de apenas 23 anos, tem conquistado as redes sociais nos últimos anos. Dona de um visual poderoso, a loira atrai olhares por onde passa e até já foi confundida como prima do humorista e influenciador Carlinhos Maia, por conta de seu sobrenome; saiba mais sobre ela!