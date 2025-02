Maya Massafera reage a comentários sobre seu corpo: 'Cansada de ser saco de pancadas'

Maya Massafera usou as redes sociais para compartilhar um novo desbafo a respeito das críticas que vem recebendo em relação ao seu corpo

A influenciadora digital e apresentadora Maya Massafera usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para compartilhar um novo desabafo a respeito das críticas que vem recebendo em relação ao seu corpo. Em um vídeo, ela falou sobre sua perda de peso e ressaltou que o corpo dos outros nem deveria ser assunto.

"Estou cansada de ser saco de pancadas. Desde antes de eu aparecer na minha transição, quando descobriram contra a minha vontade (...) desde aquela época eu tô sendo saco de pancadas todo dia. O corpo de ninguém deveria ser pauta. Eu gosto de ser magra. Porém eu também sou magra e estou em fase de transição ainda porque eu preciso perder alguns músculos que eu tenho e isso não deveria ser pauta", iniciou.

"Isso não deveria ser pauta, sempre fui a favor do corpo livre. Se quer ser gordo, seja, se quer ser magro, seja, se quer ser malhado, seja. Desde antes, do corpo do falecido, eu fazia vídeos de gordofobia", continuou a influenciadora.

Ainda no desabafo, ela contou que os internautas questionam até mesmo o tamanho do seu pé. "Eu calço 38, minhas amigas modelos calçam o mesmo. Então, gente; ,e um hate [ódio] por ser travesti. É um hate por ser feliz, por lutar pelos nossos ideais. Não é todo mundo que tem essa coragem", declarou ela. Em outro momento, desabafou: "Seja feliz com o seu corpo. Quer você seja magra, sarada, gorda, gostosa, a decisão é sua", encerrou.

Recentemente, Maya Massafera contou que passou por mais uma cirurgia estética. Desta vez, o objetivo foi corrigir a flacidez abdominal e retirar o "umbigo triste" após perder quase 30 quilos. Leia mais.

Veja o desabafo completo: