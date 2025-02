Matheus Vargas não descarta reconciliação com Hariany Almeida

O cantor Matheus Vargas afirmou que não descarta a possibilidade de uma reconciliação com a digital influencer Hariany Almeida

Recentemente, Hariany Almeida anunciou o fim do seu relacionamento com Matheus Vargas. Logo em seguida, surgiu um vídeo em que o cantor aparecia rodeado de mulheres.

Em entrevista para Leo Dias, o cantor confirmou que não descarta a possibilidade de uma reconciliação.

"Eu acho que o término é aquele término para pensar, abrir espaço para coisas novas de trabalho, de foco em outras coisas, sabe? Eu não estou nem com cabeça de relacionamento. O tempo é uma coisa muito louca, tudo pode acontecer. Eu acho difícil, né? Por conta dessa infelicidade que aconteceu desse vídeo. Mas não tenho certeza de nada nessa vida", disse ele.

Ele ainda afirmou que o namoro já estava em crise. "Essa questão de conversar do término tem sido [debatida] já desde o ano novo. Sexta-feira foi quando a gente reafirmou e no sábado ela confirmou de a gente terminar mesmo, entendeu? De falar de pegar as coisas na segunda-feira e eu respeitei em uma boa".

Por fim, o artista ressaltou que não traiu a famosa. "Na hora, eu não quis nem ler direito, eu só quis concordar com ela de ficar chateada e tudo mais. Eu falei, cara, se fosse eu no mesmo lugar que ela também ficaria chateado. Em nenhum momento quis ficar batendo boca com ela. Falei, é isso, você está no seu direito de se chatear, mas eu também fiz questão de me defender na hora de falar que, ó, não estou te traindo aqui, aconteceu esse momento que realmente não tem nem o que explicar, é o que você viu, está no vídeo, só que não houve traição, entendeu? A questão é essa, eu falo e reafirmo que não houve", concluiu.

Apoio dos fãs

Em suas redes sociais, Hariany Almeida sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Recentemente, a digital influencer anunciou o fim do seu relacionamento com Matheus Vargas.

Na terça-feira, 25, a famosa contou que precisou de uma massagem relaxante para lidar com o estresse que tem enfrentado nos últimos dias.

"O corpo da gente responde a tudo, né? Hoje tive que segurar as pontas toda travada, com enxaqueca, e graças a Deus tenho quem cuida disso para mim. Massagem alivia minha dor", disse ela.

Hariany ainda fez questão de agradecer pelo apoio dos fãs. "Amando o apoio das mulheres, juntas somos mais fortes. A mulher que é trabalhadora não tem nem tempo de sofrer. Tem muita gente perguntando se estou bem, estou ótima. Meu Carnaval vai ser simplesmente maravilhoso. Já estou sonhando", afirmou.

