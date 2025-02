Hariany Almeida agrade apoio dos fãs após término: 'Juntas somos mais fortes'

Em suas redes sociais, Hariany Almeida fez questão de agradecer o apoio dos fãs após anunciar o fim do seu relacionamento com Matheus Vargas

Em suas redes sociais, Hariany Almeida sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Recentemente, a digital influencer anunciou o fim do seu relacionamento com Matheus Vargas.

Nesta terça-feira, 25, a famosa contou que precisou de uma massagem relaxante para lidar com o estresse que tem enfrentado nos últimos dias.

"O corpo da gente responde a tudo, né? Hoje tive que segurar as pontas toda travada, com enxaqueca, e graças a Deus tenho quem cuida disso para mim. Massagem alivia minha dor", disse ela.

Hariany ainda fez questão de agradecer pelo apoio dos fãs. "Amando o apoio das mulheres, juntas somos mais fortes. A mulher que é trabalhadora não tem nem tempo de sofrer. Tem muita gente perguntando se estou bem, estou ótima. Meu Carnaval vai ser simplesmente maravilhoso. Já estou sonhando", afirmou.

Matheus Vargas se pronuncia

Recentemente, Hariany Almeida confirmou o fim do seu relacionamento com Matheus Vargas. A famosa ainda comentou sobre um vídeo polêmico em que o artista aparece rodeado por outras mulheres.

Em nota enviada ao site HugoGloss, a equipe de Matheus negou que houve traição. "Em respeito ao público e aos fãs do cantor Matheus Vargas, viemos esclarecer informações equivocadas que estão sendo veiculadas na imprensa e nas redes sociais sobre o término do relacionamento entre Matheus Vargas e Hariany Almeida. Primeiramente, é importante reforçar que não houve traição por parte do cantor", iniciou o comunicado.

Além disso, o texto afirmou que namoro do casal já estava estremecido. "O término não foi motivado pelo vídeo que circula nas redes sociais e qualquer insinuação nesse sentido não corresponde à verdade. Desde o início de 2025, o casal já vinha conversando sobre o fim do relacionamento. A última vez que esse assunto foi abordado foi na sexta-feira, 23, antes da viagem de Hariany, quando ambos reconheceram que já não estavam bem há algum tempo. Na mesma madrugada, Hariany confirmou que na segunda-feira, 26, retornaria para buscar seus pertences na casa de Matheus. O vídeo que está sendo compartilhado foi gravado no domingo, 25, durante um churrasco entre amigos, em um momento de descontração, sem qualquer envolvimento amoroso ou traição por parte de Matheus".

Por fim, a equipe do artista afirmou que ele agradece o carinho dos fãs. "Lamentamos a disseminação de informações inverídicas e reafirmamos nosso compromisso com a verdade. Ademais, informamos que serão adotadas todas as medidas legais cabíveis contra aqueles que propagarem notícias falsas sobre esse assunto, uma vez que tais condutas podem configurar crimes como injúria e difamação. Matheus Vargas segue focado em sua carreira e agradece o carinho e respeito de todos".

