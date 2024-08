Mateus Solano confessa sobre estreia de primeiro monólogo: 'Pensei até em tomar remédio'

Em entrevista à TV CARAS, o ator Mateus Solano dá mais detalhes do seu primeiro monólogo, 'O Figurante', e analisa sobre essa experiência

Mateus Solano (43) estreou seu primeiro monólogo no teatro, com o espetáculo O Figurante. A trama apresenta um lado diferente da televisão. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator confessa que viveu um desafio com esse novo projeto em sua carreira e declara sobre primeiro dia da peça: "Pensei até em tomar remédio".

O artista analisa que é um desafio fazer um monólogo, por conta de toda essa questão de estar atuando sozinho nos palcos, mas avalia que está sendo uma experiência de bastante aprendizado para sua carreira.

"Eu tenho visto com muita alegria que as pessoas saem felizes, divertidas, emocionadas e identificadas com a solidão do Augusto. É uma escola como nenhuma outra. Eu estou acostumado a aprender com o outro. Isso de estar comigo mesmo em cena, tem me ensinado e sido muito rico", declara.

"Eu estive em Portugal ensaiando. Foi um processo muito bonito, muito intenso e de muita intimidade também. É uma montanha-russa de emoções, eu torci meu pé, fiquei doente, fiquei muito angustiado, ansioso, pensei até em tomar remédio, não cheguei a fazer. É realmente, uma exposição muito grande, até o texto, assunto", revela.

'ME TORNANDO PAI AO LONGO DOS ANOS'

Essa afirmação é de Mateus Solano que sempre teve desejo de ter filhos, mas menciona que a paternidade, na prática, é muito diferente do que na teoria. Por isso, ele acredita que foi aprendendo com o tempo o que de fato é ser pai.

"Sempre disse para mim que queria ser pai, mas aí é um abismo, é muito diferente a romantização da paternidade e a paternidade em si. Eu acredito que fui me tornando pai ao longo dos anos. Depois de Flora já ter alguns anos de idade que eu fui começando a me perceber como pai. Até então, é um aprendizado",confira entrevista completa do ator.

