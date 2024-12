Mateus Solano brinca com o filho Benjamin em aeroporto

Mateus Solano desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, acompanhado pelo filho Benjamin e protagonizou momentos de fofura

Nesta segunda-feira, 23, Mateus Solano desembarcou no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro.

O ator estava acompanhado pelo filho Benjamin, de nove anos, fruto de seu casamento com Paula Braun.

O famoso estava de maõs dadas com o pequeno e também brincou bastante com o herdeiro. Enquanto Benjamin fixava os pés no chão, o papai coruja fingia fazer força para puxá-lo. Além de Benjamin, Mateus e Paula também são pais de Flora, de 14 anos.

O último trabalho de Mateus Solano foi como o Jonas de Elas Por Elas, novela exibida pela Rede Globo em 2023. Já Paula Braun interpretou Olívia em Cara e Coragem, novela da mesma emissora exibida em 2022.

Novo filme

Mateus Solano é mais um dos grandes nomes que integram o elenco do filme Madame Durocher, que teve a pré-estreia recentemente. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com o ator que adiantou sobre o enredo do seu personagem e confessou como concilia tantos projetos em sua rotina: "O ator trabalha quando o outro está se divertindo".

Baseado em fatos reais, o filme Madame Durocher conta a história de uma jovem francesa que, apesar das tragédias pessoais, luta contra o preconceito para se tornar a primeira mulher parteira reconhecida como membro da Academia Nacional de Medicina.

Na trama, Mateus Solano vive o professor Hermínio, médico que é contra o trabalho da Madame Durocher, interpretada pela atriz Sandra Corveloni. Sem dar muitos detalhes do projeto, o ator adianta o enredo de seu personagem: "Diversão com calhordice".

Mateus Solano confessa que a narrativa do filme representa um Brasil para além do que é retratado, muitas vezes, nos livros de história e aborda sobre a diversidade do nosso país. O artista reforça a relevância de retratar essa trama nos cinemas.

"Muito importante, não são quaisquer questões, é um Brasil, e uma história do Brasil que vai sendo completada com outras narrativas que a gente não foi educado na escola, então, é muito, muito importante", declara.

Leia também: Discreto, Mateus Solano surge em foto romântica com a esposa