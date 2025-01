Mateus Solano abre o jogo sobre calvície: 'Ridículo tentar esconder'

O ator Mateus Solano mostrou que lida bem com a sua calvície e até mesmo afirmou que não gosta de escondê-la em seus trabalhos

Ao que parece Mateus Solano lida muito bem com a sua calvície. Em entrevista para a seção Amarelinhas da revista Veja São Paulo, que chega às bancas no sábado, 1º, o ator comentou que já quis exibir a condição em seus trabalhos.

No entanto, a oportunidade só veio na novela Elas Por Elas, exibida pela Rede Globo entre 2023 e 2024, em que ele deu vida a Jonas.

"Vinha tentando há alguns personagens emplacar essa careca, até porque fica cada vez mais ridículo tentar esconder. Não deixaram. Até que no Jonas, graças à diretora Amora Mautner, consegui. Não esqueço ela falando: 'Vamos começar com o Mateus de costas, que aparece bem a careca que ele disse que quer mostrar, e a gente ganha em comédia'", disse ele.

Atualmente, Mateus Solano está em cartaz com a peça O Figurante, no Teatro Renaissance, localizado em São Paulo.

Amor

O ator Mateus Solano encantou o público ao compartilhar em suas redes sociais um registro romântico ao lado da esposa, a atriz Paula Braun. Discretos em relação à vida pessoal, os dois, que estão juntos desde 2008 e são pais de Flora, de 14 anos, e Benjamin, de 9, costumam realizar raras publicações.

No clique compartilhado por Mateus em seus stories no Instagram, o artista aparece dando um beijão de cinema na amada enquanto aproveitam um dia ensolarado em meio à natureza. Esbanjando romantismo, o casal posou para o clique dentro de uma cachoeira.

Em setembro do ano passado, o famoso também dividiu com os seguidores algumas fotos especiais com a filha mais velha. Na ocasião, Mateus Solano e Flora curtiram uma noite de Rock in Rio, festival de música realizado no Rio de Janeiro.

"Tive alguns Rock n'Rios inesquecíveis, mas este sem dúvida foi o melhor. Te amo, filha!", escreveu o ator na legenda da publicação.

