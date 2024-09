Mateus Solano abre álbum de fotos raríssimas com a filha: 'Te amo'

Ela cresceu! O ator Mateus Solano encantou ao dividir fotos raras de um momento especial ao lado da filha, Flora, de 13 anos

O ator Mateus Solano usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 26, para dividir com o público alguns registros raros ao lado da filha, Flora. A adolescente de 13 anos é fruto de seu casamento com a atriz Paula Braun.

Em seu Instagram oficial, Mateus compartilhou uma sequência de momentos especiais vividos com a herdeira no Rock in Rio, festival de música realizado no Rio de Janeiro. O artista ainda destacou a experiência única de vivenciar o evento com Flora.

"Tive alguns Rock n'Rios inesquecíveis, mas este sem dúvida foi o melhor. Te amo, filha!", escreveu ele na legenda da publicação. As fotos de Mateus Solano com a herdeira rapidamente ganharam diversos comentários carinhosos dos internautas, que não esconderam a surpresa ao notarem o tamanho da adolescente.

"Meu Deus, como o tempo passa… lindos!", declarou uma seguidora. "Que filha linda!", disse outra. "Fofura nível máximo", falou uma terceira. "Menino do céu, outro dia a Florinha nasceu e já tá 'rockeira'", brincou mais uma.

Vale lembrar que além de Flora, Mateus Solano e Paula Braun também são pais de Benjamin, de 9 anos. Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou um pouco sobre sua relação com os filhos e destacou as transformações em sua vida após a paternidade.

"Gosto muito de levar eles ao ar livre, trilhas, praia, andar de bicicleta e gosto também de programas culturais, eles são ótimas companhias. É sempre uma farra estar juntos com eles. O jeito de olhar, ainda mais fresco, para a vida ensina muito. Ensina mais a gente, do que a gente ensina os filhos", revelou ele.

Mateus Solano se declara em aniversário da esposa

Em abril deste ano, Mateus Solano, conhecido por manter a discrição quanto à vida pessoal, surpreendeu ao fazer uma declaração de amor para sua esposa, a atriz e cineasta Paula Braun, em homenagem ao seu aniversário de 45 anos. Em suas redes sociais, ele compartilhou alguns registros ao lado da esposa e deixou um recado apaixonado.

Através de seu perfil no Instagram, Solano dividiu um breve álbum de fotos ao lado de sua esposa, Paula. No primeiro clique, o ator posa sorridente ao lado da artista. Em seguida, ele incluiu um vídeo mostrando a esposa relaxando entre as pedras da Cachoeira do Chuveiro, no Rio de Janeiro, em um momento de descontração da família; confira os registros!