Marina Ruy Barbosa detalha preparação para viver Suzane Richthofen em série

A atriz Marina Ruy Barbosa conta detalhes da série de True Crime, Tremembé, que está prevista para estrear na Prime Video em 2025

A atriz Marina Ruy Barbosa viverá Suzane Von Richthofen na nova série de trume crime, Tremembé, produzida pela Prime Video e que deverá estrear em 2025. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a artista compartilhou detalhes sobre a preparação para o papel e sobre o diferencial da produção, que promete trazer um olhar inédito sobre a convivência no presídio da cidade.

A série, que se passa no presídio feminino de Tremembé, contará as histórias de diversas mulheres que cometeram crimes notórios, como Elisa Matsunaga e Anna Carolina Jatobá, além de Suzane e Sandrão. Marina destaca que a produção irá além dos fatos já conhecidos pelo público, mostrando o dia a dia das presas e as relações entre elas.

“A série é uma obra de ficção, porém é baseada em histórias reais”, iniciou.

“A gente vai mostrar ainda um lado que não foi abordado, que é o lado do cotidiano do presídio e dessas mulheres juntas nesse presídio. Cada uma com seu crime, cada uma com seus pecados, cargas emocionais, tendo que lidar com isso, com a hierarquia dentro do presídio”, adicionou.

A atriz também destacou o trabalho de Ulisses Campbell, autor dos livros que serviram como base para a produção. “Foi um processo bem interessante, denso, pesado em muitos aspectos, mas eu acho que vou ficar bem orgulhosa do resultado”, disse.

Preparação

Marina também revelou que se sentiu mais confortável em interpretar Suzane por se tratar de uma personagem fictícia. “Uma das coisas que me dá mais liberdade de não ‘pirar o cabeção’, é o fato de se tratar de uma obra de ficção, eu não ter que imitar. Obvio, a gente pega pistas disso que a gente já sabe, fotos, postura, mas tem ali uma assinatura da diretora, uma assinatura minha, de saber que é uma personagem”, explicou.

Leia também: Noivo de Marina Ruy Barbosa surge com marca de batom no pescoço