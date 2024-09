Marido de Simone Mendes rebate vizinho após críticas sobre cachorro da família

Marido de Simone Mendes, Kaká Diniz se pronunciou após um vizinho apontar 'falta de cuidado' do casal com cachorro da família

Marido da cantora Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do relato publicado por um de seus vizinhos. Mais cedo, o radialista Fábio Teruel criticou o casal ao apontar suposta falta de cuidado com o cachorro de estimação da família.

Na declaração feita pelo comunicador, ele menciona alguns episódios em que encontrou o pet de Simone e Kaká perdido na rua do condomínio onde moram. O esposo da artista, por sua vez, decidiu se manifestar e rebateu os comentários feitos por Fábio.

Em seus stories no Instagram, Kaká Diniz ressaltou que Jack, o cachorro da família, sempre foi muito bem cuidado. Além disso, ele também frisou que o pet caiu dentro do buraco de uma piscina, que estava sem água.

De acordo com o empresário, o animal de estimação correu para uma obra parada ao lado de sua casa em busca de um passarinho e acabou caindo dentro do local vazio. "Jack, fique quieto e não fuja, que você está dando mídia ao povo que está atrás de voto", iniciou o marido de Simone Mendes ao filmar o cachorrinho.

"Inclusive, quero fazer um agradecimento aqui, de forma pública, aos dois seguranças e a vizinha que veio aqui em casa e me ajudaram a encontrar o Jack. O segurança encontrou o Jack. A vizinha, que é esposa desse cara que está falando, também disse que o próprio cachorro dela já fugiu algumas vezes também", continuou ele.

Por fim, Kaká Diniz afirmou que o vizinho se aproveitou da situação para se promover, uma vez que é político. "E mais uma vez, é ano de eleição, muito cuidado com políticos que ficam se aproveitando da imagem de pessoas públicas, tentando criar polêmicas, gerar mídia e tentar angariar votos através disso. Quer dar lição de moral, vem na porta da minha casa, não fica mandando recado por rede social", finalizou.

Kaká Diniz mostra cachorro da família - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Simone Mendes se pronuncia após críticas de vizinho

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais na tarde deste sábado, 7, para esclarecer um assunto envolvendo seu cachorrinho de estimação. Em seus stories no Instagram, a artista publicou uma sequência de vídeos conversando com o cachorro, Jack, a respeito de suas 'escapadas'.

Ao longo dos registros, Simone explicou que o pet não ficava preso dentro da residência e, por isso, acaba saindo quando alguém deixa a porta aberta. A famosa ainda brincou com Jack ao pedir para que ele não fuja mais de casa; confira mais detalhes!