Marido de mulher que morreu em acidente de avião revela última mensagem dela

Passageira que morreu em acidente entre avião e helicóptero nos EUA mandou mensagem para o marido pouco antes do impacto das aeronaves

O marido de uma das passageiras que morreram no acidente entre um avião comercial e um helicóptero do Exército dos Estados Unidos comoveu ao revelar a última mensagem que recebeu dela. O homem, chamado Hamaad Raza, contou que a esposa, de 26 anos, está entre as vítimas do acidente. Antes da colisão, ela falou com o marido sobre o pouso.

Em entrevista ao canal WUSA 9, da CBS News, ele contou que a esposa enviou uma mensagem de texto para ele por um aplicativo antes da aterrissagem no aeroporto. Ela contou que iria pousar em breve. Logo depois, ele perdeu contato com a esposa.

“Ela me mandou uma mensagem de texto dizendo que eles pousariam em 20 minutos. O resto das minhas mensagens não foram entregues e foi quando percebi que algo poderia estar acontecendo”, disse ele, que estava no aeroporto esperando a esposa.

Além disso, ele lamentou a tragédia. “Estou apenas rezando para que alguém a esteja tirando do rio agora, enquanto falamos. É tudo o que posso rezar, estou apenas rezando a Deus”, afirmou ele.

O acidente não teve sobreviventes. No momento, as autoridades estão em busca dos corpos dos passageiros e tripulantes do avião e do helicóptero, e também em descobrir o que causou a colisão.

Atletas da patinação também morreram no acidente

O acidente entre uma avião comercial e um helicóptero militar nos Estados Unidos causou comoção mundial. As aeronaves colidiram no céu de Washington D.C. e todos os passageiros morreram. Entre as vítimas estavam atletas famosos.

De acordo com a imprensa internacional, atletas da patinação artística dos Estados Unidos e da Rússia estavam no avião que caiu. Evgenia Shishkova, de 52 anos, e Vadim Naumov, de 55 anos, eram campeões mundiais russos e estavam no avião, entre outros atletas da patinação.

Evgenia e Vadim eram conhecidos pela patinação em duplas e conquistaram o Campeonato Mundial em 1994, antes de mudarem para os Estados Unidos e se tornarem treinadores.