Isabel Veloso anunciou que ela e Lucas Borba estão à espera do primeiro filho. E o pai do bebê lembrou qual foi sua reação ao saber da novidade

Casada há quatro meses, Isabel Veloso anunciou que ela e Lucas Borbaestão à espera do primeiro filho. A influenciadora digital, que enfrenta um câncer terminal, compartilhou a novidade em seu Instagram neste Dia dos Pais. E, nesta quarta-feira, 14, o dono de pizzaria falou sobre a novidade em entrevista ao portal Quem.

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, a influencer já revelou nas redes sociais que os médicos haviam previsto uma expectativa de vida de seis meses. No entanto, ela recentemente esclareceu que esse prazo não é definitivo e que a doença está atualmente estabilizada.

Segundo Lucas, Isabel descobriu a gravidez após realizar um teste de farmácia. "Depois ela fez exame de sangue também [para confirmar]. Nós desconfiávamos, e fomos deixando o tempo passar. Mas ela fez uma surpresa para mim, foi linda! Cheguei do trabalho e ela me mostrou o teste com uma roupinha", detalhou.

Ao saber da novidade, ele se emocionou. "Quando descobri que seria pai foi como se o mundo parasse por um momento. Senti uma mistura forte de emoções que variavam entre alegria, ansiedade, responsabilidade, e uma profunda sensação de realização... Era como se um novo propósito tivesse surgido na minha vida", confessou.

Críticas

Segundo o empresário, eles decidiram anunciar a gravidez mesmo sabendo que a notícia poderia repercurtir de forma negativa. "As pessoas espalham negatividade na internet, mesmo em momentos de felicidade, porque é mais fácil de esconder a amargura atrás de uma tela do que enfrentar a própria insatisfação", lamentou.

E completou: "Diante da incerteza que a gestação traz, considerando a saúde da minha esposa, encontro meu consolo na fé. Acredito em um Deus que deu visão ao cego, fez o paralítico andar e ressuscitou os mortos. Minha certeza se baseia na fé inabalável em um Pai que transforma impossibilidades em milagres e nos dá forças para enfrentar os desafios com esperança e coragem".