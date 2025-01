Marido de Fernanda Brum revela batalha contra a leucemia: 'Completamente abalado'

Marido da cantora gospel Fernanda Brum , o pastor Emerson Pinheiro, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua saúde

Marido da cantora gospel Fernanda Brum, o pastor Emerson Pinheiro, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 24, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Em um vídeo compartilhado no feed do do Instagram, ele falou sobre sua luta contra a leucemia.

Na gravação, ele relembrou como descobriu a doença e a batalha que tem enfrentado. “Em setembro de 2022, eu fui fazer um exame de rotina. (…) Quando o médico que estava me acompanhando percebeu uma alteração nos meus linfócitos, falou: ‘Emerson, seus linfócitos estão bem alterados. Você tem alguma inflamação, está sentindo alguma dor? Está com alguma íngua?’. Eu falei [que] não. E ele falou: ‘Então, vamos repetir esses exames’. Eu fui repetir os exames e os linfócitos vieram mais alterados ainda”, iniciou.

Em seguida, ele contou que realiza uma série de tratamentos para impedir o avanço da doença, que se desenvolve gradativamente. “Não é uma leucemia que evolui da noite para o dia. Confesso que na hora ali meu chão desabou, meu emocional foi completamente abalado”, recordou.

Segundo ele, a primeira vez que enfrentou a doença, a leucemia linfocítica crônica (LLC), foi aos 8 anos. “É uma leucemia que não dá muitos sintomas. O que eu sinto às vezes é um cansaço extremo e um suador noturno, a ponto de encharcar o travesseiro, uma exaustão. A cada três meses, faço um exame de sangue. Os hematologistas do Albert Einstein me acompanham”, contou.

Por fim, confessou: “Eu não tinha escondido, mas e u tive um abalo emocional muito grande, em 2023, após o diagnóstico. Tive uma depressão, mas eu estou bem. Continuo crendo na cura completamente, que o Senhor é o Deus que me sara".

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pr.Emersonoficial (@pr.emersonoficial)

