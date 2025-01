Marido explica decisão de administrar vida financeira de Adriane Galisteu

Marido da apresentadora Adriane Galisteu, Alexandre Iódice expôs os motivos que o levaram a assumir os negócios da esposa

Marido da apresentadora Adriane Galisteu, Alexandre Iódice expôs os motivos que o levaram a assumir os negócios da esposa. Além de cuidar das finanças da família, ele também assumiu a gestão dos negócios da loira e justificou que tomou essa decisão logo após o casamento ao notar a “desorganização louca” em que ela vivia.

"Quando você casa, você começa a entrar na vida da pessoa. Comecei a ver uma desorganização louca. Impossível ser assim. Na minha vida, 2+2 são quatro, não consigo ser diferente. Eu comecei a abraçar primeiro a parte organizacional da vida da Adriane. Colocar a vida dela em dia. Ela tinha um escritório que cuidava das coisas dela, que com o tempo foi desativando essa parte comercial. Aí comecei a dar uma direcionada nela e comecei a fazer os projetos", detalhou Alexandre em "O Padrinho Podcast".

O primeiro projeto tocado em parceria com Galisteu foi um perfume que levava o nome da apresentadora. "Foram 200 mil frascos vendidos em 30 dias", lembrou ele, que reconheceu o poder de venda da companheira. "Ela teve que se provar ao longo da vida dela inteira. Isso acaba gerando uma credibilidade, principalmente ligada ao universo feminino. Ela sempre falou a verdade. Além disso, ela gosta do que faz e se dedica".

Adriane Galisteu abre álbum de fotos de férias em família na Suíça

Após comandar mais uma temporada de A Fazenda, da Record TV, a comunicadora realizou uma viagem bastante especial em família para curtir o período de descanso. Nos últimos dias, Adriane desembarcou na Suíça acompanhada do marido, Alexandre Iódice, e Vittorio, filho único do casal. Em suas redes sociais, a apresentadora tem compartilhado com os seguidores alguns registros do passeio pela neve. Veja mais!

