Mari Maria revela que foi diagnosticada com a mesma condição do filho: 'Dificuldades'

Após divulgar o diagnóstico de seu filho, Mari Maria revela que decidiu investigar mais a fundo e descobriu ter o mesmo transtorno

Recentemente, Mari Maria revelou que seu filho, Davi, de apenas quatro anos, foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção, TDAH, Agora, a influenciadora digital e empresária compartilhou que decidiu investigar mais a fundo e descobriu que também possui a mesma condição, inclusive, já está analisando as opções tratamento.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Mari Maria compartilhou que sempre notou algumas características semelhantes às do filho, mas acreditava que isso era algo comum ou "coisas dela", como descreveu: "Eu consegui ver em várias questões coisas que eu achava que eram minhas, mas não, que o Davi também tinha, mas de formas diferentes”, iniciou.

Após o diagnóstico do herdeiro, ela decidiu investigar e descobriu que também possui a mesma condição, que pode ser hereditária. A influenciadora afirmou que, agora, seu jeito de pensar e compreender o mundo faz muito mais sentido e revelou que já está avaliando algumas opções de tratamento: “Hoje eu passo com médico”, afirmou.

“Consigo entender que existem formas e tratamentos para melhorar a sua qualidade de vida, porque a cabeça não para", Mari explicou e também relatou alguns dos sintomas do transtorno: "Minha cabeça nunca para, eu penso o tempo inteiro, nunca consigo ficar sem pensar e eu sempre achei que isso fosse uma coisa minha, sabe?”, ela descreveu.

“Depois que eu fiz o diagnóstico do Davi, tanto que agora também estou passando pelo diagnóstico, eu comecei a me questionar sobre todas as dificuldades que eu tive mais nova, era na verdade algo que eu precisava cuidar e tratar", Mari refletiu sobre o impacto que a condição teve em sua vida, principalmente na infância, sem que ela soubesse.

"Estou passando por diagnóstico para entender um pouco mais da minha cabeça, das minhas dificuldades, das minhas dores, da minha cabeça que nunca para, das minhas dificuldades de interpretação ou comunicação", Mari completou dizendo que, após o diagnóstico em comum com o filho, está descobrindo um novo lado de si mesma.

Mari Maria revela diagnostico em comum com o filho, Davi - Reprodução/Instagram

Vale destacar que, além de Davi, de quatro anos, Mari Maria também é mãe de Noah, de dois anos. Ambos são frutos de seu casamento com o empresário Rudy Rocha. Atualmente, a influenciadora digital compartilha sua rotina familiar em um reality show na Dia TV. Inclusive, ela revelou o diagnóstico do herdeiro em um episódio de seu programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Maria (@marimaria)

Especialista explica diagnóstico do filho de Mari Maria:

Mari Maria revelou no segundo episódio de Mari e as Marias, reality em que estrela na Dia TV, que seu primogênito, David, de quatro anos, foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Leninha Wagner, que é PhD em neurociências, explica que a condição neurológica não tem cura e é hereditária.

