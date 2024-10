Mari Maria compartilha reflexão após filho ser diagnosticado com TDAH

No Youtube, Mari Maria refletiu sobre as consequências da falta de informação após primogênito ser diagnosticado com TDAH aos 4 anos de idade

Em novo vídeo publicado em seu canal no YouTube, a influenciadora Mari Maria compartilhou que o primogênito, David, de 4 anos, recebeu o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH). Ela, que junto com o empresário Rudy Rocha, também é mãe de Noah, de 2 anos, contou que a reação inicial de sua mãe foi negativa, devido à falta de informação.

"A falta de informação é problemática. São dez pontos para você obter o diagnóstico. O Davi bateu cinco. Ele não teve esse diagnóstico [de autismo], mas ele teve diagnóstico de TDAH. Ele tem as dificuldades dele", iniciou.

"Todos temos nossas deficiências, nossas dificuldades. Uma pessoa que é ótima em matemática, às vezes não é boa em história", argumentou Matilde, mãe de Mari Maria. "Ela não tem que se preocupar, tem que se ocupar. Se ela se preocupa com o filho dela, tem que colocar os profissionais aptos pra ajudar. Uma coisa é o papel e outra é a vida. Mas, se ele fosse conviver com a criança, poderia dizer 'não estou vendo nada disso'. Não podemos agravar uma coisa que não tem essa gravidade", completou.

Ainda no vídeo, Rudy deu detalhes do início da investigação do caso de seu filho. "A Mari teve uma preocupação de mãe. No começo, também não estava entendendo. Como ela se sentiu assim, fomos procurar ajuda porque mal não iria fazer. Entramos com as terapias e ele começou a se desenvolver, a falar. Ele teve um salto absurdo no desenvolvimento", explicou.

"Mesmo assim, não tínhamos um diagnóstico, então decidimos ir a um especialista. Isso estava consumindo a Mari, assim como a mim. Ela explicou que não existe um diagnóstico de TEA no David, que é do espectro autista, mas existe sim uma questão de déficit de atenção", prosseguiu o empresário.

Durante a conversa, houve um momento em que a influenciadora saiu do cômodo por discordar da mãe. Para quem não sabe, Mari Maria também enfrentou dificuldades de aprendizado quando criança. "Ela fala que se alguém tivesse a diagnosticado, ela poderia ter sido medicada e sofrido menos", explicou o marido.

Confira o vídeo na íntegra:

Mari Maria renovou os votos de casamento no Cristo Redentor

A influenciadora digital Mari Maria e o marido, Rudy Rocha, renovaram os votos de casamento em grande estilo! Em fevereiro deste ano, eles reuniram seus amigos e familiares para uma cerimônia romântica aos pés do Cristo Redentor, que é um ponto turístico no Rio de Janeiro.

Logo ao amanhecer, os dois celebraram os 10 anos de amor com uma nova cerimônia de casamento e com direito a presença dos filhos deles, Davi e Noah. Os meninos usaram looks iguais ao do pai e assumiram a função de levar as alianças para os noivos.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos do momento especial. "Casei de novo. Em 2014 eu disse sim oficialmente pro amor da minha vida, e hoje, dez anos depois e com mais dois pequenos grandes amores, continuo dizendo sim. Todo dia, toda hora. Te amo pra sempre meu amor!", disse ela.