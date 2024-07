Mari Gonzalez relembra início de carreira e revolta maquiador do 'Pânico'

Mari Gonzalez contou aos seguidores como foi descoberta pela produção do 'Pânico'. No entanto, a versão dela não agradou ao maquiador do programa

Mari Gonzalez abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os fãs e recebeu uma pergunta a repeito do início da carreira. A influenciadora, que começou a vida artística como assistente de palco do programa de TV, Pânico,contou que foi descoberta em um aeroporto por uma pessoa do elenco do programa, no entanto, a versão desagradou o maquiador Dinho Montes, que trabalhou com Mari na época e afirmou que seria a pessoa responsável pela descoberta dela.

"Primeira pergunta: 'como começou a minha carreira?' Eu era modelo em Salvador e estava fazendo uma ação no aeroporto, quando uma pessoa do elenco do 'Pânico' me viu e me chamou para trabalhar no programa, aí eu fui. Para mim é assim, nada é por acaso e aproveito as oportunidades que a vida dá", disse a artista.

Mari esteve no programa, onde era chamada de "Mari Baianinha" entre os anos de 2014 e 2017. Posteriormente, a influenciadora integrou o primeiro time de camarotes de Big Brother Brasil, durante a edição de 2020, onde se popularizou ainda mais. Na TV Globo, Mari se tornou uma das apresentadoras do reality show.

Versão de Mari revolta maquiador

Em seguida ao vídeo de Mari, veio a resposta do maquiador Dinho Montes, que também trabalhou no programa. Segundo o artista, foi ele o responsável pela contratação da artista. Dinho teria sugerido a Carioca que chamasse Mari para um teste, quando estavam no aeroporto de Salvador, no entanto, o humorista não quis se envolver no assunto por ser casado na época.

Diante disso,o maquiador teria falado com Emílio Surita e enviado fotos da apresentadora, o que culminou na contratação dela: "O que me revolta é a ingratidão da pessoa. De vir em uma rede social e ficar mentindo. Ela fala que quem descobriu ela foi uma pessoa do elenco, o que é mentira".

Além disso, Dinho disse que se colocou a diposição de Mari para administrar sua carreira, auxiliando a apresentadora no início da carreira. Porém, nunca teria recebido uma oportunidade de trabalhar com ela posteriormente: "Nunca me trouxe um trabalho, nada".