Mari Fernandez investe alto para mudar visual e gasta mais de 150 mil; saiba tudo

Conforme apuração da CARAS Brasil, Mari Fernandez realizou duas cirurgias plásticas para dar uma recauchutada no corpo e aparecer belíssima para os fãs

A cantora Mari Fernandez (23) passou por uma verdadeira recauchutada no visual e chocou os fãs ao surgir com o corpo todo definido. Isso porque a artista passou por uma série de cirurgias plásticas que a deixou com a barriga trincada. Conforme apuração da CARAS Brasil, a artista gastou mais de R$ 150 mil para obter o resultado.

A estrela do piseiro passou por uma cirurgia de lipo lad e mastopexia na clínica JK Estética Avançada, conhecida por ter como clientes famosos como Virgínia Fonseca, Ludmilla, Brunna Gonçalves, Viih Tube, Gkay, Gabriela Versiani, Léo Dias, Rafaella Gonçalves, entre tantos outros nomes. O valor das duas cirurgias ficou em 150 mil reais, mas a artista ainda teve um custo adicional de 30 mil reais do Hospital.

A LAD é uma evolução da Lipoaspiração convencional, indicada para homens e mulheres que desejam um corpo com mais definição, que tenham o IMC (índice de massa corpórea) próximo ao ideal, sem grau avançado de flacidez, tanto tissular (pele) quanto muscular.

Já a mastopexia, também conhecida como Lifting de Mamas, é a cirurgia plástica estética que visa melhorar a forma, definir o contorno e corrigir a ptose (queda) das mamas. Este procedimento é indicado para mulheres que, em geral, não gostam da flacidez da região e pelo fato das mamas estarem caídas, ou estão insatisfeitas por estarem com os mamilos apontando para baixo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Fernandez (@marifernandez)

AGENDA LOTADA NO SÃO JOÃO

O mês de junho foi de muito trabalho para Mari Fernandez, principalmente por conta das festividades de São João. A cantora realizou 36 shows em apenas um mês, passando por vários estados do Brasil. Em conversa com a CARAS Brasil, a artista explicou como funcionou a logística para que isso fosse possível. Mari revelou que o segredo foi ter duas equipes diferentes.

"Eu rodei com duas equipes, dois ônibus, só a banda que permanecia a mesma. Então, enquanto eu estava em uma cidade com produtor, segurança e tudo. Na outra cidade, já tinha a mesma equipe só esperando que eu e minha banda chegasse para cantar. Isso facilitou muito porque minha preocupação era só cantar", disse ela.

Além disso, Mari contou que conseguiu dar atenção a todos os seus fãs, o que foi muito importante para ela. "Em todas as cidades que eu passei, eu consegui entregar o que eu idealizei, consegui atender todo mundo bem, que era uma das minhas principais preocupações", finalizou. Leia a entrevista completa aqui.