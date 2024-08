Marcos Oliveira, o Beiçola, considera Retiro dos Artistas após despejo

Beiçola em 'A Grande Família', o ator Marcos Oliveira falou sobre atual situação e contou que cogita morar no Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, intérprete do personagem Beiçola em A Grande Família, recebeu recentemente dois oficiais de justiça em sua casa para informá-lo sobre uma ordem de despejo e tem uma semana para arrumar um novo lar. Em entrevista ao portal Quem, ele contou o que quer trabalhar e cogita morar no Retiro dos Artistas.

Ele deve quatro meses de aluguel e temuma dívida avaliada em R$ 15 mil. "Estou indo, estou na luta. Estou sendo despejado, mas estou muito gripado. Estou vendo se vou à farmácia agora. Quero trabalhar. A Justiça me deu 15 dias úteis para deixar o apartamento, só tenho mais uma semana aqui", contou ele.

Até o momento, ele ainda não encontrou um novo lugar para morar. Mas não descarta o Retiro dos Artistas. "A Rose [Scalco], minha advogada, está tentando resolver tudo na Justiça. Estou pensando, sim, em ir para o Retiro. Tenho que sair daqui mesmo porque é muito caro. Meu padrão de vida caiu", disse.

Apesar da situação delicada, ele não se coloca como vítima. "Estou batalhando, quero trabalho. Vou fazer vídeo, estou vendendo calcinha, sutiã, sapato e sabonete (risos). Hoje tenho uma reunião para dar aulas de interpretação. Preciso pagar as minhas contas do mês. Também estou vendendo um monte de coisa na OLX. Quero me desfazer de um monte de coisa", declarou.

E completou: "Tenho uma panela de pressão grande que nunca usei. Para quê ficar com ela? Botei para vender, aí compro ração, pago umas contas". Vale lembrar que o ator vive com as três cachorras, duas vira-latas e uma shih-tzu que ganhou da atriz e apresentadora Tata Werneck.

O que diz o Retiro dos Artistas?

A instituição, porém, afirmou que não teria vaga para recebê-lo. "Estou sabendo [do caso do Marcos] pelo noticiário. Quanto ao Retiro dos Artistas, posso afirmar que várias vezes fizemos de tudo para viabilizar a ida dele, o que nunca aconteceu por decisão do próprio. Uma das premissas do Retiro é que ninguém mora lá sem ser por livre e espontânea vontade. Lamento a situação dele, mas, nesse momento, nem vaga temos", disse o ator Stepan Nercessian, que é presidente do local.