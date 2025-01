Marcos Mion grava a reação dos pais ao ver o apresentador apanhar em filme

O apresentador Marcos Mion, de 45 anos, vive um lutador no filme MMA - Meu Melhor Amigo, que está em cartaz nos cinemas brasileiros

O apresentador Marcos Mion, de 45 anos, decidiu registrar, de maneira sigilosa, a reação de seus pais, Carmen e Décion Mion, ao assistir o filho no cinema como protagonista no filme MMA - Meu Melhor Amigo. O artista, que vive um lutador no longa, compartilhou nesta quinta-feira, 23, o casal já na sala de cinema enquanto o filme estava sendo exibido.

No vídeo, os dois aparecem apreensivos: "REAÇÃO DA MINHA MÃE A CADA SOCO QUE O MAX MACHADADA LEVA! Tadinha! Mãe é mãe! Não tem jeito! Mas as lágrimas deles no final fazem tudo valer à pena!", escreveu na legenda publicação. "Como falo a Fernanda Torres: o prêmio de qualquer filme é fazer o filme! M.M.A. - Meu Melhor Amigo nos cinemas de todo Brasil", encerrou em seu perfil no Instagram.

O longa foi inspirado na relação de Mion com seu filho mais velho, Romeo, de 19 anos, que é autista. Mion ainda é pai de Donatella, de 15, e Stefano, 14, todos frutos de sua união com a designer Suzana Gullo.

Confira, abaixo, o registro do momento publicado por meio de um vídeo no perfil de Mion no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Marcos Mion fala sobre novo filme

Em MMA - Meu Melhor Amigo, Marcos Mion vive o lutador Max Machadada. Embora não seja um filme biográfico, o longa teve como inspiração a sua relação com o filho mais velho, Romeo, e reforça a importância da família.

Na história o personagem de Mion descobre que é pai de Bruno, um menino autista de oito anos. Ao mesmo tempo, ele se prepara para a maior luta da carreira - sua última chance de um grande retorno após sofrer uma lesão. Confira a entrevista completa!

Leia também: Marcos Mion vai gravar seu programa em Salvador. Saiba mais