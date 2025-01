Marcos Mion confessa a importância da esposa em sua carreira: 'Me permite seguir em paz'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcos Mion abre a intimidade ao falar da relação com a esposa e detalha sobre o filme 'MMA - Meu Melhor Amigo'

Marcos Mion(45) encarna o lutador Max Machadada no longa MMA - Meu Melhor Amigo, que estreou nos cinemas na quinta-feira, 16. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator adianta sobre este projeto, se derrete ao falar da família e exalta relação com a esposa Suzana Gullo (48).

Na trama do novo filme, o personagem de Marcos Mion descobre que é pai de Bruno, um menino autista de 8 anos . Ao mesmo tempo, ele se prepara para a maior luta da carreira, sua última chance de uma grande volta após sofrer uma lesão. Ao longo do filme, o campeão de MMA descobre pelo o que vale à pena lutar.

Mion destaca este projeto como um desafio em sua carreira, mas confessa que teve muito apoio de sua família: "Eu passei o Natal e o Réveillon na preparação. A gente começou a filmar em janeiro. Foi bem difícil para todo mundo. Por isso que eu sou um cara, acima de tudo, muito grato pela esposa que eu tenho e pela família que eu tenho".

Suzana e Marcos são casados desde 2005, fruto desta relação, eles são pais de: Romeo(19), Donatella (16) e Stefano (14). O apresentador confessa como concilia carreira e paternidade e menciona que sempre tem muito apoio dos familiares.

"O entendimento, a compreensão, o apoio que a Suzana me dá, e os meus filhos também, isso é o que me permite seguir em paz! É muito duro paras as pessoas que me amam entenderem o tamanho da minha obstinação e dedicação em realizar os sonhos que eu tenho", afirma.

"Eu vou fazer vinte anos de casado com a Suzana, hoje ela entende, ela aceita, me ama, a gente escolhe um ao outro todos os dias, a gente quer ficar juntos para sempre. A gente aprendeu que são nossos sonhos, que esses sonhos que eu vou atrás possibilitam os sonhos dela e, consequentemente, da família. Para eles, o processo não é fácil, mas eles amam o resultado. Eu fico muito feliz de ver o orgulho que eles sentem", finaliza o apresentador Marcos Mion.

