A atriz Fernanda Torres teve seu nome usado em um golpe após ser indicada ao Oscar 2025 como melhor atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Nas redes sociais, circularam imagens de golpistas se passando por ela para solicitar dinheiro, alegando que é para "comprar as passagens" para ir aos Estados Unidos.

Um print da mensagem foi compartilhado pelo humorista Marco Gonçalves. "Oi, aqui é a Fernanda Torres. Você por acaso teria R$ 300 pra me emprestar até segunda-feira? Eu fui indicada ao Oscar e estou precisando comprar as passagens pra ir receber o prêmio, segunda-feira te devolvo, ok", diz a mensagem do golpista.

O artista também compartilhou o print de outra mensagem que recebeu de uma suposta agência que finge interesse em contratá-lo como modelo. "Galera, vamo ficar esperto, golpes rolando na praça, verifica mesmo se a pessoa é a pessoa", alertou.

Marco Gonçalves expôe golpes — Foto: Reprodução/Instagram

A indicação de Fernanda Torres

Após vencer o Globo de Ouro, a artista brasileira foi indicada ao Oscar 2025 como Melhor Atriz por sua atuação no longa-metragem Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. O anúncio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, durante a transmissão ao vivo das nomeações para o 97º Oscar. A atriz disputa o prêmio ao lado de Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore.

Vale lembrar que Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, concorreu ao prêmio de 'Melhor Atriz em filme dramático' em 1999, por sua atuação em 'Central do Brasil'. A veterana, no entanto, perdeu para Gwyneth Paltrow, que levou a estatueta por seu trabalho em 'Shakespeare Apaixonado'.

Quando será o Oscar 2025?

Para quem deseja assistir, a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março , em Los Angeles, na Califórnia, e será apresentada pelo comediante Conan O'Brien. Os brasileiros podem acompanhar a tramissão ao vivo do evento pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming.

