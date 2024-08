Márcia Sensitiva faz previsão sobre o futuro de Ana Hickmann na TV: 'É isso que eu vejo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Márcia Sensitiva analisa mudanças na carreira da apresentadora Ana Hickmann e prevê seu futuro na televisão

Após 20 anos na Record, Ana Hickmann (43) e a emissora paulista podem estar enfrentando um momento delicado. Nos últimos dias, surgiram rumores que a comunicadora estaria com a relação desgastada com o canal. Em entrevista à CARAS Brasil, Márcia Sensitiva faz uma previsão sobre o futuro da apresentadora na TV: "É isso que eu vejo".

Segundo o portal Notícias da TV, o contrato de Ana Hickmann, que expira no final deste ano, pode não ser renovado. Com isso, seu empresário até teria sondado o interesse de outras emissoras, como SBT, Band e RedeTV.

Márcia Sensitiva faz uma previsão sobre o futuro de Ana Hickmann e avalia que ela está em uma fase de mudanças. A médium ainda menciona que a apresentadora vive um momento de grandes oportunidades pessoais e profissionais,

"Ela está em um ano que ela vai ter milhões de possibilidades em todos os sentidos na vida dela. Todas as especulações, que a gente está tendo, são reais. Ela vai se comunicar com meio mundo e vai conseguir o que ela quer", declara.

A médium confessa que Ana Hickmann está em um ano bom para criar novos contatos para uma mudança profissional. Márcia analisa que a apresentadora deve faturar muito dinheiro ao longo dos próximos meses.

"É um ano dela rever todos os trabalhos e se comunicar com gente nova para uma possível mudança mesmo. Ela só tende a ganhar mais e mais dinheiro. É isso que eu vejo. E, sim, ideias de mudanças", prevê Márcia Sensitiva.

EQUIPE DE ANA HICKMANN SE PRONUNCIA

Nos últimos dias, as notícias que Ana Hickmann estaria vivendo um momento delicado na Record TV tomaram conta das redes sociais. A exposição de seu relacionamento com o também apresentador Edu Guedes (51), logo após a separação, também teria gerado suspeitas de infidelidade conjugal, algo não aceito pela Igreja Universal, à qual pertencem os bispos que comandam a Record.

A CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação da apresentadora Ana Hickmann, eles não confirmaram esses rumores e reforçaram: "são especulações, não tem procedência". Confira.

