Marcia Fu reflete sobre a criação de filho adolescente: ‘Aprendendo junto’

Ex-jogadora de vôlei e apresentadora do quadro de humor Fuzenda, da Record, Marcia Fu (55) ainda tem colhido os louros após a sua participação no reality show A Fazenda, em 2023. Em entrevista à CARAS Brasil, a medalhista olímpica e influenciadora digital fala sobre a importância do programa comandado por Adriane Galisteu (51) em sua vida, dá dicas para os participantes do BBB 25 e reflete sobre a maternidade. “Aprendendo juntos”, diz.

Marcia Fu é mãe de Gabriel (12), seu único filho. “Ser mãe de adolescente não é fácil, viu? Eu mesma fui uma adolescente levada, mas enfiei a cabeça na bola e escapei de muita coisa. O Gabriel é um menino maravilhoso, supertranquilo, não me dá trabalho nenhum. Claro que tem aqueles desafios, né? A gente vai aprendendo junto, conversando, ajustando as coisas no dia a dia. Mas sou uma mãe muito presente, e ele sabe que pode contar comigo para tudo”, conta.

A comunicadora garante que seu herdeiro encara a fama da mãe com normalidade. “Ele lida muito bem. Aqui em casa a gente leva tudo na maior normalidade. Ele não tem essa coisa de deslumbre, sabe? Ele vê que as pessoas gostam de mim, mas sempre fiz questão de manter os pés no chão e criar ele da mesma forma. Criança tem que viver a fase dela, sem peso, sem pressão. Prefiro que ele cresça tranquilo, sem essa coisa de ‘filho de famosa’. Aqui em casa sou só a mãe dele, e isso é o mais importante!”, pontua.

Mais de um ano após sua participação em A Fazenda, em que foi finalista, Marcia Fu revela o quanto o reality show mudou sua vida. “Tudo! Hoje estou vivendo coisas que nunca imaginei. Fazer comercial, aparecer na TV, ser reconhecida pelo povo (…) É uma loucura! Achei que meu tempo já tinha passado lá atrás, depois das Olimpíadas. Mas Deus é perfeito, né? Ele tem o tempo certo para tudo. Só agradeço por tudo que tem acontecido e sigo aproveitando cada momento”, celebra.

A medalhista olímpica Marcia Fu foi finalista em A Fazenda 15 - Foto: Divulgação/Antônio Chahestian

VIDA DISCRETA

Apesar de todo o sucesso na internet, e ser chamada de ‘rainha dos memes’, a famosa é bastante discreta quanto à vida pessoal. Ela conta como consegue equilibrar os dois lados. “Encaro a internet como trabalho. Adoro brincar, me divertir, conversar com o pessoal, mas fora das câmeras sou muito caseira. Cuido do meu filho, gosto da minha rotina tranquila. Acho que esse equilíbrio me faz bem, porque o mundo da internet é uma loucura, né? Se a gente não souber separar, acaba virando refém. Então, na internet eu sou aquela Marcia Fu animada, que o povo gosta, mas na vida real eu sou mãe, amiga, mulher (…) e adoro isso!”, avalia.

BBB 25

Com a experiência adquirida em A Fazenda 15, Marcia dá dicas para quem quer entrar em um reality, como o dela e o Big Brother Brasil. “Seja você mesmo! Fui do meu jeito e isso me ajudou a não pirar dentro do confinamento. Agora, vou te falar, é complicado. Na Fazenda, pelo menos tinha bicho, tinha natureza, conseguia me distrair. Já dentro da casa do BBB, sem nada para fazer, o negócio deve ser punk. Acho que o segredo é ocupar a mente, criar uma rotina, não deixar o tempo te engolir. Mas, no fim, a verdade sempre aparece. Então, ser autêntico é o melhor caminho”, frisa.

E como ter sucesso no reality? A ex-atleta reflete: “Até hoje me pergunto isso (risos). Só fui eu mesma e joguei pelo prêmio, sem medo. Aqui fora, tive pessoas incríveis me ajudando também, isso faz diferença. Mas a maior dica é esquecer as câmeras, esquecer o cancelamento, esquecer a internet. Se você ficar tentando agradar todo mundo, uma hora se perde. Então, entra, viva, e deixa o povo decidir se gosta ou não”.

Dicas para os camarotes do BBB 25, Marcia também tem. “Vou ficar devendo essa, viu? Porque nunca fui camarote! Brincadeira (risos). Mas acho que camarote ou pipoca, o mais importante é entrar sabendo que ali dentro ninguém tem controle de nada. Se for para brilhar, vai brilhar! Independente de tudo, você precisa ser você mesmo, não adianta entrar com personagem”, ensina.

PROJETOS PARA 2025

Questionada sobre projetos para 2025, a ex-Fazenda faz mistério. “Tenho muitos! Mas por enquanto não posso abrir o bico. O segundo semestre do ano passado foi bem corrido por causa da Fazenda 16 – tinha meu quadro dentro da edição, Live do Eliminado, Programa do Faro, então foi uma correria imensa. Aproveitei o final da Fazenda para dar uma descansada, mas agora estou de volta com tudo e tenho certeza que 2025 será um ano de muitas novidades”, finaliza a referência do vôlei.

