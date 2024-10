Tiago Barnabé, a Narcisa, presenteia Márcia Dantas com lua de mel luxuosa

Intérprete da personagem Narcisa no SBT, Tiago Barnabé presenteou a apresentadora Márcia Dantas com uma lua de mel luxuosa

O humorista, ator e intérprete da personagem Narcisa no SBT, Tiago Barnabé foi um dos convidados da cerimônia de casamento da apresentadora Márcia Dantas, do programa Tá Na Hora, do SBT, com Rafael Bianco. Os pombinhos celebraram a união com uma festa luxuosa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, neste sábado, 26.

E em entrevista ao portal Leo Dias, Tiago revelou que presenteou o casal com uma lua de mel em Maldivas. “Eu resolvi dar a viagem de lua de mel para ela (Márcia). Não era Maldivas, seria aqui no Brasil. Aí eu inventei de ser rica, aí reuni com os padrinhos e agora ela vai pra lá”, detalhou ele.

E ele ainda contou os valores da viagem.“Maldivas é muito caro, uma diária lá é R$ 26 mil. Eu estou lascado, pedi pra ela ficar 4 dias só, mas ela quer mais”, detalhou ele, que explicou a ideia de mobilizar os padrinhos. “Foi um festa muito chique, gigantesca, aí eu joguei para os padrinhos, porque eles têm dinheiro, é só gente importante, gente riquíssima, aí eles que pagam”, frisou.

O casamento de Márcia Dantas e Rafael Bianco

Para o seu grande dia, a comunicadora escolheu um vestido de noiva elegante e deslumbrante. Ela optou por um look longo, com decote ombro a ombro e bordados em todo o modelito. Para completar o visual, apostou em um buquê de flores brancas. Veja a foto!

Já o casamento civil aconteceu na última sexta-feira, 25, em um cartório de São Paulo. Nas redes sociais, a comunicadora mostrou algumas imagens do seu grande dia. Ela apareceu com um vestido branco curto estiloso e completou o visual com buquê de flores claras. Por sua vez, o noivo usou uma camisa azul e calça bege.

