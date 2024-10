Recém-casada, Márcia Dantas revela se planeja aumentar a família

A apresentadora Márcia Dantas, do 'Tá na Hora', abriu o coração e contou se possui planos de aumentar a família com o marido, Rafael Bianco

A apresentadora Márcia Dantas, do programa 'Tá na Hora', do SBT, viveu um momento emocionante na noite de sábado, 26. A comunicadora subiu ao altar e oficializou a união com o editor-chefe Rafael Bianco, do 'Chega Mais', em uma festa luxuosa no interior de São Paulo.

Agora, os recém-casados abriram o coração e falaram sobre os planos de aumentar a família. Em entrevista ao portal LeoDias, Márcia revelou que o casal deseja bastante a chegada de herdeiros.

"Ano que vem, para o fim do ano que vem, a gente quer já planejar [um bebê], mas quem sabe?", declarou a apresentadora do SBT. E completou: "Já sei, já sei… A gente pode fazer em Maldivas [onde será a lua de mel]".

Sobre a cerimônia belíssima de casamento, Márcia Dantas não escondeu o quanto se sentiu realizada por viver o momento tão especial e aguardado. "Olha, eu esperei muito por esse momento. Um ano, não é, amor? Foi um ano e quinze dias, para ser mais específico, para você ver como eu estava contando os dias. O lugar é maravilhoso, nossa família está toda aqui, tem gente dos Estados Unidos, do Pará…", celebrou ela.

Para o grande dia, os noivos escolheram looks clássicos. Ela usou um vestido de noiva longo e bordado, com decote ombro a ombro e buquê de flores brancas. O modelito foi criado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo apostou em um terno azul marinho com uma flor branca na lapela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Márcia Dantas | Jornalista (@marciadantastv)

Tiago Barnabé presenteia Márcia Dantas com lua de mel luxuosa

O humorista, ator e intérprete da personagem Narcisa no SBT, Tiago Barnabé foi um dos convidados da cerimônia de casamento da apresentadora Márcia Dantas, do programa Tá Na Hora, do SBT, com Rafael Bianco. Os pombinhos celebraram a união com uma festa luxuosa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, neste sábado, 26.

E em entrevista ao portal Leo Dias, Tiago contou que presenteou o casal com uma lua de mel em Maldivas e ainda revelou os valores da viagem; confira detalhes!

Leia também: Márcia Dantas se casa com Rafael Bianco: Veja as fotos oficiais do casamento