Em entrevista à CARAS Brasil, apresentadora Mara Maravilha relembra apoio de Silvio Santos no início da carreira e se emociona

Mara Maravilha (56) sempre sonhou em ser artista e aparecer na TV. A insistência de uma garotinha de seis anos para que a mãe a levasse à uma emissora local, na Bahia, ajudou a encontrar o seu caminho com o de Silvio Santos (1930-2024), que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos.

Conhecida no estado do Nordeste como Miss Mara, a apresentadora chamou a atenção do dono do SBT no final dos anos 80 e foi rebatizada artisticamente de Mara Maravilha. Começou aí uma parceria de sucesso marcada por boas histórias. Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela relembra as oportunidades que recebeu do comunicador para se tornar um dos maiores nomes da TV.

"Todas minhas histórias com o mestre Silvio Santos foram marcantes!. Mas Silvio me descobriu, ele transformou a Eliemary Silva da Silveira em Mara Maravilha!", recorda a artista, que comandou programas voltados para o público adolescente e adulto no SBT, como TV Pow, a Sessão Premiada.

A aposta de Senor Abravanel, nome de batismo do ícone da TV, deu tão certo que ela foi chamada para comandar programas infantis na Argentina. "Ele quem me deu esse sobrenome artístico que levou ao sucesso aqui no Brasil e fora dele!", diz a também cantora, emocionada.

Reconhecimento

A atitude de reconhecer o Silvio não estava restrita somente ao trabalho. Mara enfrentou um momento delicado quando sua mãe, principal apoiadora da carreira, ficou doente. Maravilha relembra que rapidamente recebeu ajuda do patrão que carinhosamente ela chama de "paitrão".

"Mas Silvio foi quem custeou todas necessidades médicas quando minha mãe adoeceu/ ele quem me deu meu primeiro carro e meu primeiro apartamento!. Sempre me deu os melhores conselhos, pedia para que eu priorizasse minha conduta, meus estudos e aconselhava a não se envolver em coisas erradas!", conclui.