Maisa surpreende ao revelar motivo de hematomas nas pernas: ‘Pulei a janela’

Após surgir com diversos hematomas em suas pernas, Maisa Silva esclarece a causa dos machucados e surpreende com história inusitada

Prestes a estrear na nova novela da Globo, ‘Garota do Momento’, MaisaSilva marcou presença nos estúdios da emissora para dar uma entrevista ao ‘Fantástico’. No entanto, a atriz e apresentadora preocupou após surgir com hematomas em suas pernas. Em suas redes sociais esclareceu a causa dos machucados e surpreendeu ao revelar o motivo.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, Maisa compartilhou que também ficou assustada ao olhar para suas pernas e ver os hematomas, quando lembrou o motivo inusitado: “Eu ontem indo gravar matéria pro Fantástico vejo que minha coxa tá toda cheia de roxo parecendo que eu apanhei e eu ?????”, disse a atriz, que ganhou destaque na novela infantil 'Carrossel', do SBT.

Segundo a apresentadora, Maisa ficou trancada para fora da casa dos pais e precisou pular a janela para conseguir entrar: “Daí lembrei que 1 dia antes eu PULEI a janela do meu banheiro pra entrar em casa porque meus pais me trancaram pra fora. Daí quando entrei no meu quarto a porta dele estava trancada POR FORA”, ela narrou o perrengue.

Na sequência, a apresentadora revelou que só conseguiu entrar em casa com a ajuda de seu sócio, que também precisou pular outra janela para destrancar a porta do quarto em que ela ficou 'presa': “Ah e como você resolveu isso? Meu sócio tava comigo e aí ele pulou a janela de outro cômodo, me DESTRANCOU do meu quarto e aí entramos em casa”, disse.

ah e como vc resolveu isso?

meu sócio tava cmg e aí ele pulou a janela de outro cômodo, me DESTRANCOU do meu quarto e aí entramos em casa 😄

enfim é isto pessoal — +a (@maisa) October 26, 2024

Por fim, Maisa tranquilizou os seguidores após surgir com os hematomas: “Enfim é isto pessoal”, concluiu a artista, que está em contagem regressiva para estreia de Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo. Na trama, a famosa será a vilã Bia, essa é sua primeira antagonista na carreira, além de ser sua estreia na emissora.

"Eu cresci assistindo novelas, então, elas sempre fizeram parte da minha vida. Eu já tinha feito uma peça no teatro quando era mais nova, mas o universo da atuação entrou na minha vida através das novelas. Eu acho que sempre foi um plano para minha vida de voltar para esse ambiente", Maísa falou na coletiva de imprensa que contou com a presença da CARAS Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Silvio Santos previu futuro de Maisa:

Se tem uma pessoa que entendia de televisão brasileira, era Silvio Santos (1930-2024). O comunicador foi responsável por revelar diversos talentos em sua emissora, uma delas foi Maísa Silva, que logo virou uma das 'queridinhas' dele. O apresentador chegou até a prever o futuro da atriz e declarou que ela seria "Rainha da televisão".

