Maisa Silva confessa sobre estreia na Globo com personagem que promete: 'Sempre foi um plano'

GAROTA DO MOMENTO

Durante coletiva de imprensa, a atriz Maisa Silva falou sobre sua estreia na Globo e adiantou expectativas com a próxima novela das seis

Maisa Silva (22) está em contagem regressiva para estreia de Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo. O projeto é duplamente especial para ela, pois marca sua estreia atuando na emissora e também retorno às novelas. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova trama e conversou com a artista. Ela adianta enredo de sua personagem.

Em Garota do Momento, Maisa Silva será a vilã Bia, essa é sua primeira antagonista na carreira. A atriz reforça sua paixão por teledramaturgia e confessa que era um plano antigo seu de retornar a atuar nesse gênero.

"Eu cresci assistindo novelas, então, elas sempre fizeram parte da minha vida. Eu já tinha feito uma peça no teatro quando era mais nova, mas o universo da atuação entrou na minha vida através das novelas. Eu acho que sempre foi um plano para minha vida de voltar para esse ambiente", confessa.

A atriz relembra o convite para integrar o elenco de Garota do Momento: "A Bia chegou de uma maneira muito inesperada na minha vida, mas também, sabe quando você sente que aquilo é para você?"

"Na nossa vida, dificilmente a gente pode bater o martelo tão facilmente, mas desde o primeiro momento que eu falei com a Natália Grimberg [diretora artística], ela é muito empolgada, já chegou com o texto da Bia, toda a característica, então, ela chegou praticamente completa e eu achei muito interessante", relembra.

VILANIA COM PITADA DE HUMOR

Apesar de sua personagem ser a vilã de Garota do Momento, Maisa Silva revela que Bia tem uma pitada de humor e esse é um dos grandes desafios de dar vida a essa personagem, saber dosar essa veia cômica com o enredo dramático.

"A Bia é uma personagem que tem uma condição cardíaca, um problema cardíaco, que essa é uma questão que a gente vai falar bastante na novela, ela morou uns anos fora com a família, morou nos Estados Unidos, então, tem muitas referências de fora, os ídolos dela são todos de fora, ela mistura inglês com português. Tem uma pitada de humor", menciona.

"É um desafio também poder achar humor nessa personagem, ela é uma antagonista que vai pegar no pé da protagonista o tempo inteiro. Então, como fazer Bia ficar divertida apesar de ser tão dramática? Acho que essa é a nossa descoberta para todos os dias [...] Achar o humor dessa personagem, porque a antagonista, é uma personagem que, a princípio, pode ser muito odiada", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MAISA SILVA NAS REDES SOCIAIS: