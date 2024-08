Silvio Santos previu futuro de Maisa: 'Rainha da televisão brasileira'

Silvio Santos elogiou Maisa Silva, uma de suas 'queridinhas' durante programa dominical no SBT e previu seu sucesso na televisão; relembre

Se tem uma pessoa que entendia de televisão brasileira, era Silvio Santos (1930-2024). O comunicador foi responsável por revelar diversos talentos em sua emissora, uma delas foi Maísa Silva (22), que logo virou uma das 'queridinhas' dele. O apresentador chegou até a prever o futuro da atriz e declarou: "Rainha da televisão".

Em 2014, o comunicador revelou durante a gravação do Programa Silvio Santos, dominical do SBT, que Maisa Silva será a nova rainha da televisão brasileira. Na época, ele brincou ao comparar a beleza de Helen Ganzarolli (44) com o talento da atriz-mirim.

"Se a Maisa um dia crescer e ficar bonita assim como você, ela vai ser a rainha da televisão. Você só não é rainha porque não quer. Poderia ser a primeira dama do SBT", brincou Silvio referindo-se a Helen Ganzarolli durante o Jogo das Três Pistas.

Silvio Santos também destacou a inteligência da menina prodígio: "O que a Maisa tem de inteligência você tem de beleza", disse o apresentador. Ele ainda brincou com a memória da atriz e destacou: "Essa menina [Maisa] tem uma inteligência brilhante".

ELE NÃO ERROU!

E parece que a profecia de Silvio Santos realmente está se cumprindo. Maisa Silva é atriz e apresentadora e neste ano assinou com a Globo para estrear em sua primeira novela na emissora, Garota do Momento.

Com toda sua carreira já consolidada no audiovisual brasileiro, Maisa será um grande destaque na próxima novela das seis, mesmo com anos de atuação que já comprovaram seu talento, esse atual momento pode ser a consagração da atriz para um outro público.

Nas redes sociais, Maisa confessou que está empolgada com o novo trabalho: E para uma novela, a gente não começa já gravando, tem toda uma preparação antes, tem um estudo e, enfim, eu estou muito animada para me dedicar a esse novo desafio", contou.

CONFIRA HOMENAGEM DE MAISA PARA SILVIO SANTOS: