Larissa Manoela e Maisa Silva curtem passeio juntas: 'Amo'

As atrizes Larissa Manoela e Maisa Silva aproveitaram uma brecha na agenda para se encontrarem e colocar o papo em dia. Confira!

Nesta quarta-feira, 26, Larissa Manoela e Maisa Silva conseguiram encontrar uma brecha em suas agendas agitadas para consguirem se encontrar e colocar o papo em dia.

Em suas redes sociais, Larissa fez questão de mostrar uma foto em que aparece ao lado da amiga. "Café da tarde com a amiga que eu amo", escreveu ela.

Já Maisa escolheu postar apenas uma foto em que a amiga aparece sorridente diante de um café. "Cappuccino da tarde com ela", disse.

Atualmente, Maisa está no ar como a Bia de Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo. Já Larissa Manoela dará vida à Estela em Êta Mundo Melhor, que deve estrear ainda este ano na mesma emissora.

Cuidados

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Na terça-feira, 18, a atriz postou um vídeo em que aparece super rouca e revelou que faria repouso para recuperar a voz.

"Passando para dizer que ninguém é de ferro e hoje minha voz mandou lembranças. A voz foi de arrasta. Repouso de cordas vocais começando agora", disse ela.

Em seguida, a famosa postou uma foto em que aparece com um lenço colorido no pescoço e contou que recebeu os cuidados do marido André Luiz Frambach.

"Meu marido na primeira oportunidade que tem para cuidar de mim. Passou um produto que trouxemos da Tailândia na área do meu pescoço e disse que tinha que pôr um lenço para esquentar. Indo dormir bem fashion hoje. Meu amorzão e as receitas de vó. O lenço no pescoço para dormir é o charme da noite. Fora isso, já estou medicada também, tá gente?", contou ela.

A atriz se prepara para interpretar a personagem Estela em Êta Mundo Melhor, que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Leia também: Ex-BBB Aline é tietada por Larissa Manoela e Jeniffer Nascimento na Globo