Maíra Cardi recebe 'chacoalhão' do público após falta de convite a Arthur Aguiar

Público reprova falta de convite a Arthur Aguiar para festa da filha Sophia, fruto do seu antigo casamento com Maíra Cardi

Maíra Cardi (41) foi o assunto do início desta semana após vazar a informação de que ela não convidou Arthur Aguiar (35) para o aniversário de seis anos de Sophia, fruto do seu relacionamento com o ator. A festa luxuosa aconteceu em Campinas, interior de São Paulo, no domingo (20), e foi organizada em segredo por ela e por seu atual marido, Thiago Nigro (34).

A atitude da life coach dividiu opiniões na internet sobre a falta de convite ao seu ex-marido e pai da sua filha. No entanto, a famosa não se mostrou arrependida e assumiu em pronunciamento que realmente não chamou o campeão do BBB 22 para o evento.

A influenciadora digital disse que ficou sabendo através da criança que Arthur estaria preparando uma festa de aniversário sem antes informá-la. A informação privilegiada da aniversariante provocou essa "disputa" de festas, sem o conhecimento do atual de Jheny Santucci (24)

"Normalmente sou eu quem faço as festas todos os anos, sempre fui eu quem fez as festas da Sophia. Então quando ela me disse 'meu pai está fazendo minha festa', eu entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa, tudo certo!", explicou.

"Ele não foi convidado porque eu faria a minha (festa) e ele faria a dele, não faria sentido. No dia do aniversário da Sophia, sexta-feira, ele pediu para passar lá e ver a Sophia, não era o dia dele ver a Sophia, mas a gente super deixou", disse ainda.

De acordo com o público da CARAS Brasil, Maíra Cardi agiu da maneira errada ao não convidar o pai da sua filha para o aniversário. Exatamente 75.58% do público discorda da atitude tomada pela ex-BBB. Apenas 24.42% concordam com ela, e que os dois pais devem fazer festas separadas para Sophia a partir do próximo ano.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MAÍRA CARDI: