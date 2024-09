Maidê Mahl: Novos detalhes sobre o desaparecimento da atriz são divulgados

A Secretaria de Segurança Pública divulgou nova informação sobre o desaparecimento da atriz e modelo Maidê Mahl, que foi encontrada em um hotel

A atriz e modelo Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias, foi encontrada em um hotel de São Paulo na última quinta-feira, 5, segue internada em um hospital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não foram constatados indícios da entrada de outras pessoas no quarto em que ela foi localizada.

"O caso segue em investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Durante as diligências no local, não foram constatados indícios da entrada de outras pessoas no quarto onde a vítima foi localizada. As investigações prosseguem visando ao esclarecimento dos fatos", disse a pasta da SSP ao g1.

A atriz sumiu na segunda-feira, 2, e foi encontrada na quinta, 5. Desde então, está internada na UTI do Hospital das Clínicas. O boletim médico divulgado neste domingo, 8, informou que a jovem segue internada em estado grave, mas estável. "O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) informa que a paciente Maidê Mahl permanece em estado grave e estável, sem apresentar intercorrências clínicas em seu tratamento na unidade intensiva nas últimas 24 horas".

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, que nasceu no Rio Grande do Sul. Em seu currículo estão séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual deu vida a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também compartilha seus trabalhos como modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 44 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.