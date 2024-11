Nas redes sociais, a cantora Maiara desabafou sobre o que espera de uma relação amorosa e garantiu que ainda acredita em amor verdadeiro

Nesta terça-feira, 19, a cantora Maiara usou as redes sociais para publicar uma reflexão sobre relacionamentos amorosos. Em seu perfil oficial no Instagram, a dupla de Maraisa detalhou como enxerga o amor e expôs seus desejos.

"Claramente ainda sou a das que acreditam no amor verdadeiro… Que acredita em amor à primeira vista… Em casais que envelhecem juntos… Que constrói grandes feitos juntos… Ainda sou daquelas que quero morrer de saudade do amor mas quando tiver perto que a gente não se desgrude…", iniciou a artista na legenda da publicação.

"Eu acredito no amor… Claramente eu quero alguém que seja claro que me ama… Assim como água cristalina que me banha e que me encha de flores… Que me faça sentir aromas diferentes… Que me beije sem medo na frente de todo mundo… Que eu cante as apaixonadas pra ele… Eu quero um amor pra ficar pra sempre… Entendeu?! rs", declarou Maiara.

Confira:

Maiara se declara aos fãs em meio à reflexão

Na última segunda-feira, 18, Maiara, da dupla com Maraisa, atualizou as redes sociais com uma sequência de fotos de um show realizado neste fim de semana em São Sebastião da Amoreira, no Paraná. Aproveitando a postagem, a cantora sertaneja refletiu sobre os aprendizados que a vida lhe proporcionou.

"Quantos aprendizados tive essa semana passada… Deus me deu uma missão tão linda… Conheci pessoas incríveis, me reconectei com pessoas que eu amo e estava morrendo de saudade… To de coração leve… E muito feliz… A música, a arte tem esse dom… Como é necessária… Através da arte descubro toda a minha imensidão! Amo vocês! Gratidão", iniciou ela em seu perfil oficial Instagram.

"Todo meu agradecimento São Sebastião da Amoreira/PR! Parabéns pela festa linda… Uma cidade de 8 mil habitantes virou 20 mil pra poder fazer essa festa maravilhosa! Obrigada a todos envolvidos… Ontem realmente foi muito especial! Esperamos voltar em breve… Amamos vocês!", finalizou Maiara.