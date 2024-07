Maiara e Maraisa dividem a web após decisão de tributo a Marilia Mendonça

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa decidiu não participar do tributo a Marilia Mendonça e causou verdadeiro alvoroço nas redes sociais

Maiara e Maraisa (36) se envolveram em uma grande polêmica, que está repercutindo bastante nas redes sociais nesta quarta-feira, 31. Após anunciaram que não vão participar do This Is Marilia Mendonça, tributo a cantora sertaneja que morreu em 2021, internautas vieram à tona para opinar. Muitos deles estão a favor da decisão da dupla.

"Maiara e Maraisa, saibam que nunca duvidaremos do amor de vocês por ela! Quem acompanha de verdade sabe o quanto vocês homenageiam a Marilia em todos os cantos desse país! O amor de vocês é surreal e ultrapassa todas as barreiras!", escreveu uma internauta no X/Twitter. "Deus me livre julgar a dor do próximo, todos sabem que a oportunidade que Maiara e Maraisa têm de homenagear e dizer o quanto amam Marilia Mendonça, elas não desperdiçam... Só elas sabem a consideração que tem uma pela outra e o resto é conversa!", destacou outra.

"Duvidarem do amor e da lealdade de Maiara e Maraisa pela Marilia é a maior das injustiças!", falou mais uma internauta no X. "Elas não precisam provar nada para ninguém. A única pessoa que importa sabia a lealdade e o amor que elas tinham por ela. Fizeram em vida e cumprem, todos os dias, o que prometeram: levar o nome da Marilia para onde elas forem. Nunca duvidem desse amor!", disse outra.

MÃE DE MARILIA DEIXA DE SEGUIR A DUPLA

Tudo começou quando Maiara e Maraisa deixaram de ser seguidas por Dona Ruth (56) e João Gustavo, mãe e irmão de Marilia, no Instagram, ao se tornar público que elas não participariam da homenagem, organizada pelo Spotify e que será realizada em 5 de outubro, com participações de Alok, Ludmilla, Jão, Luísa Sonza, Zé Neto & Cristiano, Murilo Huff, Luiza Martins, Péricles, Xamã e Yasmin Santos.

Nos stories, Ruth também fez uma publicação que muitos apontaram como uma indireta às irmãs sertanejas. “São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos que conhecemos com quem realmente podemos contar”, dizia o post, que tinha a música Leão, de Marilia Mendonça, tocando ao fundo.

Alguns internautas estão do lado de Dona Ruth. "Acho que o unfollow da Dona Ruth não foi só porque as meninas recusaram, deve estar rolando muitas coisas nos bastidores, e nós sabemos bem que a Marilia sabe que ela não iria gostar de ver isso", apontou uma. "Dona Ruth como sempre muito sensata", afirmou outra usuário do X.

SE PRONUNCIARAM

Diante da situação, elas, então, emitiram comunicado, por meio da assessoria de imprensa, afirmando que não iriam comparecer ao evento por não se sentirem "capaz" de retornar ao Allianz Park, estádio em que lançaram a tour Festa das Patroas, projeto do trio sertanejo.

“Tem muita gente questionando nossa ausência no THIS IS MARILIA MENDONÇA. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas", iniciaram o comunicado.

"Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marilia é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio", finalizaram.

Assim como Maiara e Maraisa, Hugo & Guilherme e Henrique & Juliano também não irão participar do tributo.

"Maiara e Maraisa, saibam que nunca duvidaremos do amor de vocês por ela! Quem acompanha de verdade sabe o quanto vocês homenageiam a Marilia em todos os cantos desse país! O amor de vocês é surreal e ultrapassa todas as barreiras!"



Deus me livre julgar a dor do próximo, todos sabem que a oportunidade que Maiara e Maraisa têm de homenagear e dizer o quanto amam Marília Mendonça, elas não desperdiçam... Só elas sabem a consideração que tem uma pela outra e o resto é conversa!

Elas não precisam provar nada para ninguém. A única pessoa que importa sabia a lealdade e o amor que elas tinham por ela. Fizeram em vida e cumprem, todos os dias, o que prometeram: levar o nome da Marília para onde elas forem. Nunca duvidem desse amor!



