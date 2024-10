Mãe lamenta sepultar João Rebello no aniversário da morte de Jorge Fernando

Maria Rebello desabafou neste domingo, 27, data em que completa 5 anos da morte de seu irmão, Jorge Fernando, e dia do sepultamento de João Rebello

A atriz e diretora Maria Rebello usou suas redes sociais para desabafar neste domingo, 27, data em que completa cinco anos da morte de seu irmão, o ator e diretor Jorge Fernando, e dia do sepultamento de seu filho, João Rebello Fernandes, que foi morto a tiros em Trancoso, no sul da Bahia, aos 45 anos.

Em uma publicação no feed no Instagram, ela compartilhou fotos dos dois. "Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando…", iniciou.

"Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes que nem sabem ser um bom bandido! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia", continuou. Em seguida, ela divulgou a nota oficial da polícia da Bahia sobre o caso.

"A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações. Seguimos à disposição", diz o texto.

Veja a publicação:

Amigos e familiares dão o último adeus a João Rebello no Rio de Janeiro

O velório de João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando (1955-2019), acontece neste domingo, 27, no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Os familiares e amigos compareceram ao local vestindo roupas brancas, conforme pedido de Maria Carol Rebello, irmã do DJ.

O artista faleceu aos 45 anos de idade na noite de quinta-feira, 24, na Praça da Independência, localizada no centro de Trancoso, na Bahia. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo dentro de seu carro. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto se aproximaram do veículo dele e atiraram à queima-roupa.

