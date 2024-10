Mãe da suposta filha de Neymar faz apelo para Bruna Biancardi: 'Por favor'

Gabriella Gáspár, que afirma que sua é filha do jogador Neymar, mandou um recado para a influenciadora digital Bruna Biancardi

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é herdeira do jogador Neymar, usou seus stories do Instagram neste domingo, 27, para mandar um recado para a influenciadora digital Bruna Biancardi. Ela compartilhou um texto pedindo desculpas para a atual namorada do craque.

"Quero pedir desculpas a uma pessoa que considerei má e que influenciou as pessoas. Me desculpe, Bruna", escreveu ela em português. "Acredito que errar é humano, mas pedir desculpas é digno de respeito", complementou.

E ela ainda fez um pedido para Bruna: "Bruna, por favor, responda para tentarmos falar como adultas. Como mãe de duas meninas. Confio que podemos conversas uns com os outros de maneira sensata e ajudar uns aos outros."

Veja o post:

Storie de Gabriella Gáspar (Reprodução/Instagram)

Quem é Gabriella Gaspar?

A mulher em questão é a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Atualmente, ela trabalha como estoquista em Budapeste e tem 30 anos. A mulher diz que conheceu Neymar Jr quando eles ficaram juntos em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013.

No processo, Gabriella pede a confirmação da paternidade e, caso o resultado dê positivo, ela também solicita o pagamento da pensão alimentícia no valor de 30 mil euros, além dos valores retroativos.

Em uma entrevista para a página do Instagram Circo da Mídia, Gabriella relembrou como conheceu o jogador. "Nós nos olhamos muito e fomos nos aproximando cada vez mais naquele momento. No dia seguinte, infelizmente, tive que retornar para casa, então foi apenas um momento". detalhou.

Ao jornal O Globo, a equipe de Neymar confirmou que há um processo para investigar tal paternidade, mas que corre em sigilo. "O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações", afirmou a assessoria do atacante.

Vale lembrar que Neymar já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do romance com a influenciadora digital Carol Dantas.Mavie, um ano, de seu namoro com Bruna Biancardi e Helena, de três meses, do relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

