Nicolas Prattes conta como descobriu a gravidez de Sabrina Sato: 'Mágico'

Grávida pela segunda vez, a apresentadora Sabrina Sato pensou em uma maneira especial para contar ao noivo, o ator Nicolas Prattes, que ele será papai. Em entrevista ao jornal Globo neste domingo, 27, ele contou que foi surpreendido por um presente do qual jamais vai se esquecer.

"Era uma caixinha, e quando abri, vi os sapatinhos. Foi tão mágico. É como se a vida estivesse começando agora", disse Nicolas. Segundo o artista, a gestação foi planejada e atriz está grávida de aproximadamente 12 semanas.

O ator ainda falou que entende a paternidade como missão de vida, enfatizando seu instinto protetor, herança do pai, Felipe, e do padrasto, Edson. “Meu pai é o melhor do mundo. Mas é um cara sem rede social, que gosta de ir para o meio do mato no fim de semana, avesso a holofotes. O Edson casou com minha mãe quando eu tinha 6 anos, e sempre me amou como filho. Os dois são muito amigos meus.”

Durante o papo, ele ainda contou que ficou feliz com a reação do público diante da novidade. “Fiquei feliz porque recebemos tanto carinho... No dia seguinte, acordamos com muitas flores em casa”, lembrou o ator.

O anúncio da gravidez

A gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes foi anunciada no dia 16 de outubro pelos colunistas Gabriel Perline e Leo Dias. Logo em seguida, a equipe da apresentadora confirmou a novidade em um comunicado à imprensa.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", disseram.

Recentemente, O ator Duda Nagle revelou como reagiu à notícia da gestação de sua ex-esposa, Sabrina Sato. Os dois, que são pais de Zoe, de 5 anos, se separaram em 2023.

