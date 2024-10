Maíra Cardi abre álbum de fotos de viagem com Thiago Nigro: 'Apaixonada'

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi compartilhou um álbum de fotos de sua viagem com o marido,Thiago Nigro

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi usou as redes sociais neste domingo, 27, para compartilhar um álbum de fotos de sua viagem com o marido,Thiago Nigro, à Islândia. Em um post no feed do Instagram, ela mostrou momentos marcantes da experiência.

Nos registros publicados, o casal aparece se beijando sobre picos de gelo, com cenários paradisíacos ao fundo e também dentro de uma caverna. Os dois também realizaram uma expedição noturna para presenciar a aurora boreal e conseguiram registrar o fenômeno natural.

"Viagem é um bom investimento para você? Pro meu marido não é (quando não se pode). Mas eu sou apaixonada por viagem, porque acredito que dessa vida ficam as lembranças, então chegamos a um meio termo. Como é aí na sua casa?", escreveu Maíra na legenda.

Veja as fotos compartilhadas:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Arthur Aguiar mostra a comemoração do aniversário da filha com Maíra Cardi

O cantor e influenciador Arthur Aguiar organizou sua própria comemoração de aniversário de seis anos da filha, Sophia Cardi Aguiar, que é fruto de seu antigo relacionamento com a coach Maíra Cardi, e viajou com a família para celebrar em um resort em Santa Catarina. Neste sábado, 26, ele usou as redes sociais para compartilhar detalhes do momento.

Em seu perfil no Instagram, Arthur compartilhou um vídeo mostrando como foi o dia de diversão. "Que dia INCRÍVEL vivemos ontem! Impossível descrever em palavras o quanto eu fico feliz em ver a minha filha feliz… Ver ela se divertindo, brincando, sorrindo, não tem preço!! Muito obrigado a todos que me ajudaram a fazer tudo isso se tornar possível!!! Em especial a cada pessoa que faz parte da equipe do parque, vocês são MARAVILHOSOS!!", elogiou.

Leia também: Maíra Cardi explica por que Arthur Aguiar não foi à festa de Sophia