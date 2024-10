Amigos e familiares dão o último adeus a João Rebello no Rio de Janeiro

O corpo de João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando (1955-2019), está sendo velado neste domingo, 27, no RJ

O velório de João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando (1955-2019), acontece neste domingo, 27, no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Logo no início da cerimônia, Nivea Stelmann, Ana Paula Tabalipa e a família dele chegaram ao local para dar o último adeus ao famoso.

Com lágrimas nos olhos e o semblante entristecido, eles foram fotografados pelos paparazzi enquanto se despediam de João. Eles compareceram ao local vestindo roupas brancas, conforme pedido de Maria Carol Rebello, irmã do DJ.

O artista faleceu aos 45 anos de idade na noite de quinta-feira, 24, na Praça da Independência, localizada no centro de Trancoso, na Bahia. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo dentro de seu carro. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto se aproximaram do veículo dele e atiraram à queima-roupa.

Irmã de João Rebello desabafa após morte do ex-ator mirim

A atriz Maria Carol Rebello, irmã de João Rebello, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-ator mirim. Em seus stories no Instagram, ela publicou um vídeo do irmão tocando como DJ, profissão seguida por ele após deixar as telinhas. "Você é luz!", escreveu a artista na legenda do registro. E ela também desabafou sobre a situação que a família está enfrentando.

"Eu resolvi vir aqui, fazer esse vídeo para pedir, por favor, para vocês terem um pouco de compaixão com o que a gente está passando. Ainda não sabemos o que aconteceu. A polícia da Bahia está investigando. Estamos prestando todos os depoimentos, fazendo tudo o que a gente pode", iniciou a atriz.

