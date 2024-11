Mãe de suposta filha de Neymar expõe decisão sobre DNA: 'Mais importante'

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é herdeira do jogador Neymar, compartilhou que tomou uma decisão

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é herdeira do jogador Neymar, usou seus stories do Instagram neste domingo, 24, para compartilhar que abriu uma vaquinha online para realizar o exame de DNA. Com a ideia, ela pretende arrecadar cerca de R$ 60 mil.

“Uma criança não deve sofrer na ausência daquilo que realmente merece, daquilo que tem direito”, escreveu ela em seu Instagram, junto com fotos da criança na neve, desenhando, com um Papai Noel inflável e também jogando Uno.

Na descrição da vaquinha, ela escreveu: "Seguindo o conselho de muitas pessoas boas, estou organizando uma arrecadação de fundos para que o sonho da minha filha se torne realidade o mais rápido possível e ela possa finalmente estar com o pai... A família é a coisa mais importante na vida de uma pessoa/criança. Muito obrigada".

Veja:

Quem é Gabriella Gaspar?

A mulher em questão é a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Atualmente, ela trabalha como estoquista em Budapeste e tem 30 anos. A mulher diz que conheceu Neymar Jr quando eles ficaram juntos em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013.

Em uma entrevista para a página do Instagram Circo da Mídia, Gabriella relembrou como conheceu o jogador. "Nós nos olhamos muito e fomos nos aproximando cada vez mais naquele momento. No dia seguinte, infelizmente, tive que retornar para casa, então foi apenas um momento". detalhou.

Ao jornal O Globo, a equipe de Neymar confirmou que há um processo para investigar tal paternidade, mas que corre em sigilo. "O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações", afirmou a assessoria do atacante.

