Relembre como Neymar Jr anunciou os nascimentos dos 3 filhos

Neymar Jr é pai de três crianças! Relembre como o jogador de futebol apresentou os filhos para os fãs por meio das redes sociais

O jogador de futebol Neymar Jr tem uma família grande! Nesta sexta-feira, 19, o atleta apresentou sua filha caçula, Helena, fruto do relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. Com a chegada dela, o rapaz é pai de três crianças: Davi Lucca, de 12 anos, Mavie, de 9 meses, e Helena, de 16 dias de vida. Que tal relembrar como ele anunciou o nascimento de cada criança? Confira abaixo!

O nascimento de Davi Lucca

O primeiro filho de Neymar é Davi Lucca, fruto do namoro com a influenciadora digital Carol Dantas. O menino nasceu no dia 24 de agosto de 2011 em uma maternidade de São Paulo. A chegada dele foi anunciada pelo pai por meio de um post no antigo Twitter.

Na época, ele mostrou uma foto com o bebê no colo ainda na sala de parto e falou sobre a alegria de se tornar pai. “É com muita felicidade que venho anunciar o nascimento do meu filho, Davi Lucca, na manhã desta quarta-feira, 24 de agosto, no Hospital São Luiz, em São Paulo. São 2,810 kg de pura ‘ousadia e alegria’! Agradecemos muito a Deus por esta benção que é o Davi Lucca na nossa vida!”, disse ele.

Neymar Jr tinha apenas 19 anos de idade quando Davi nasceu e jogava pelo time de futebol Santos, que liberou o atleta para acompanhar a chegada do filho. Neymar e Carol tiveram um namoro de poucos meses após se conhecerem na igreja que frequentavam.

Neymar Jr e o filho mais velho, Davi Lucca, no dia do nascimento do herdeiro em 2011 - Foto: Reprodução / Twitter

A chegada de Mavie

A segunda filha de Neymar é Mavie, fruto do namoro com Bruna Biancardi. A menina nasceu no dia 6 de outubro de 2024 em uma maternidade de São Paulo. Ela nasceu de surpresa e o pai coruja não conseguiu chegar a tempo para acompanhar o parto, mas a conheceu em suas primeiras horas de vida. Ele estava na Arábia Saudita quando Bruna entrou em trabalho de parto e entrou rapidamente em um jatinho para voltar ao Brasil.

O nascimento de Mavie foi anunciado por Neymar e Bruna por meio de um post compartilhado no Instagram. Os dois apareceram abraçados com a herdeira em um quarto na maternidade e exibiram o rosto dela pela primeira vez. “Nossa Mavie chegou para completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós. Obrigada por ter nos escolhido”, escreveram na legenda.

Hoje em dia, Neymar e Bruna são namorados. Eles passaram alguns meses separados, mas reataram o romance e apareceram aos beijos em um show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

A apresentação de Helena

Terceira filha de Neymar Jr, Helena foi apresentada pelo pai nas redes sociais 16 dias após o seu nascimento. Ela veio ao mundo no dia 3 de julho de 2024 em uma maternidade de São Paulo e sua chegada foi acompanhada pelo pai, o irmão mais velho e a avó paterna.

Helena é fruto de um breve affair do atleta com a modelo Amanda Kimberlly. Neymar demorou para se pronunciar sobre a chegada da terceira filha. Durante toda a gestação, ele manteve o silêncio e não falou sobre a possibilidade de ter mais um filho.