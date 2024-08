Mulher que alega ter filha de Neymar detalha encontro com o jogador

Gabriella Gáspár, mulher húngara que alega ter filha de Neymar, conta detalhes do seu primeiro encontro com o jogador de futebol

Gabriella Gáspár, ex-modelo húngara, alega que sua filha Jazmin Zoé, de dez anos, é filha de Neymar. O jogador já realizou o teste de DNA, mas o resultado ainda não saiu.

Em uma entrevista para a página do Instagram Circo da Mídia, Gabriella relembrou como conheceu o jogador. "Eu ganhei o ingresso de um amigo próximo para assistir à partida Bolívia x Brasil. Fiquei muito feliz com esse convite e presente. Meu ingresso foi tão especial, que após o jogo tive a possibilidade de conhecer os jogadores de futebol, incluindo Neymar, depois da partida. Nunca morei na América Latina, fui de avião apenas para assistir ao jogo", disse ela.

Ela também contou como conseguiu se aproximar do atleta. "Eu me considero uma mulher com um rosto bastante marcante e cheio de personalidade. Faz parte da minha origem húngara. E na época eu ainda era loira. Eu não sabia muito inglês, infelizmente também não sabia português. Nós nos olhamos muito e fomos nos aproximando cada vez mais naquele momento. No dia seguinte, infelizmente, tive que retornar para casa, então foi apenas um momento".

Segundo Gabriella, ela tentou contato com Neymar assim que descobriu a gravidez. "Tentei encontrá-lo. Não trocamos números de telefone porque as coisas aconteceram tão rápido que o tempo passou rápido e eu tive que ir para casa. Assim que descobri que estava grávida, tentei encontrar Neymar, mas infelizmente não consegui falar com ele. Escrevi um e-mail, mas a mensagem foi rejeitada. Também escrevi cartas, mas não consegui enviá-las porque não tinha um endereço fixo para encontrá-lo. No começo fiquei muito surpresa, mas também fiquei muito feliz. Eu tinha 11 semanas quando descobri que estava grávida de Jazmin".

Comparação

Gabriella Gáspar voltou às redes sociais com mais um registro da filha, Jazmin Zoé, para falar sobre o possível parentesco da menina com o craque. Segundo a modelo húngara, a menina seria fruto de um breve relacionamento dela com o jogador do Al-Hilal, há mais de dez anos atrás. Nos stories, Gabriella comparou uma foto de Jazmin com um registro da infância de Neymar.

"Pai e filha", escreveu a mãe da menina em português.

Em um primeiro registro após ser revelado que um processo corre em segredo de Justiça sobre a paternidade de Jazmine, internautas brasileiros já haviam apontado semelhanças entre Jazmine com Rafaella Santos, a irmã mais nova do craque. No vídeo, a menina desejava um "feliz Dia dos Pais" para o jogador. Segundo a mãe, a pequena estava praticando o português para se comunicar melhor com a suposta família.