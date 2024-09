Mãe de Kayky Brito celebra vida do ator 1 ano após grave acidente: 'Agradecer'

Um ano após grave acidente, Sandra Brito, mãe de Kayky Brito, comemorou a recuperação do filho; ator foi atropelado em 2023

Mãe do ator Kayky Brito, Sandra Brito usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 2, para compartilhar uma mensagem especial direcionada ao filho. Em seu Instagram oficial, ela recordou o grave acidente sofrido pelo artista, em setembro de 2023.

Sandra reuniu diversas fotos de Kayky e celebrou a vida do herdeiro, que se recuperou bem após o atropelamento. "Não poderia deixar de agradecer esse dia. Passamos por tantas turbulências, mas Deus infinitamente nos abençoa todos os dias. Obrigada meu Pai por nos trazer de volta a vida", iniciou ela na legenda.

"A força do meu filho nos motiva todos os dias. Estamos juntos para sempre, Kayky, na alegria e na tristeza. Obrigada por todas as orações. Somos eternamente gratos. Te amo", completou Sandra Brito.

Para quem não acompanhou, o irmão da atriz Sthefany Brito foi atropelado no dia 2 de setembro do ano passado, enquanto atravessava a orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, o famoso foi atingido por um carro.

Kayky foi diagnosticado com politraumatismo e chegou a ficar em estado considerado gravíssimo. Em outubro do mesmo ano, ainda em recuperação, ele fez sua primeira aparição pública nas redes sociais.

Desde julho deste ano, Kayky Brito integra o elenco da novela 'Família É Tudo', da TV Globo.

Sthefany Brito se emociona com declaração de Kayky

Em agosto deste ano, Kayky Brito usou as redes sociais para fazer uma carta aberta à Sthefany Brito. O ator, que retornou às novelas em 'Família É Tudo', da Globo, postou um vídeo em que aparece conversando com a irmã sobre a gravidez e na legenda se declarou para ela.

"Carta aberta: minha eterna amada irmã!! O jeito que você leva situações da vida numa forma de ser resistente, me motiva. O jeito de você ser leve e atenta me faz aprender… Você além de ser uma mãezona (em dobro num futuro breve) é uma grande pessoa", afirmou o artista.

Ao ver a mensagem, Sthefany reagiu. "Ahhhhh não estava preparada pra isso… (e se eu entrar em trabalho de parto, a culpa é sua!). Te amo com todas as minhas forças! Até hoje quando você me liga ou manda mensagem, ou vejo seu nome escrito, meu coração dá uma disparada!", confessou a atriz, que é mãe de Enrico e está à espera de Vicenzo; confira mais detalhes!