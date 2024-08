Em carta aberta, o ator Kayky Brito abriu o coração e se declarou para a irmã mais velha, a atriz Sthefany Brito, que reagiu

Kayky Brito usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, para fazer uma carta aberta para Sthefany Brito. O ator, que retornou às novelas em 'Família É Tudo', da Globo, postou um vídeo em que aparece conversando com a irmã sobre a gravidez e na legenda se declarou para ela.

"Carta aberta: minha eterna amada irmã!! O jeito que você leva situações da vida numa forma de ser resistente, me motiva. O jeito de você ser leve e atenta me faz aprender… Você além de ser uma mãezona (em dobro num futuro breve) é uma grande pessoa", afirmou o artista.

Ao ver a mensagem, Sthefany reagiu. "Ahhhhh não estava preparada pra isso… (e se eu entrar em trabalho de parto, a culpa é sua!). Te amo com todas as minhas forças! Até hoje quando você me liga ou manda mensagem, ou vejo seu nome escrito, meu coração dá uma disparada!", confessou a atriz, que é mãe de Enrico e está à espera de Vicenzo.

"Deus é maravilhoso e eu jamais poderia estar vivendo esse momento tão lindo de ter mais um filho sem você do meu lado!!!! Você que me fez ter a vontade de dar um irmão pro Enrico! Te amo até o infinito e estamos juntos sempre pra sempre!", completou a famosa, referindo-se ao grave acidente que Kayky sofreu no ano passado.

Kayky Brito se derrete ao postar clique raro do filho

Recentemente, Kayky Brito encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto do filho, Kael, de dois anos. O menino é fruto de seu relacionamento com Tamara Dalcanale. O ator compartilhou no feed do Instagram a foto de uma chamada de vídeo que fez com o herdeiro e se derreteu por ele na legenda.

"Neste sorriso; em outras palavras, nesta sua sinfonia sorridente que fazem os segundos nestes momentos se eternizarem. Faz eu querer ser forte. Faz minha vida! Faz meu comportamento ser de coração... Faz minha calma orquestrar minha nova vida. (Um dia se vai crescer e vai ficar com a vergonha das palavras de pai babão, mas o 'pai te ama gordão')", escreveu. Confira o post!