Mãe de Djidja revela possível causa da morte da filha

Ex-Sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso morreu em Manaus e a mãe dela falou em decorrência sobre qual acredita que foi a causa da morte da filha

Ex-Sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso morreu há alguns meses, mas sua morte segue em investigação na polícia de Manaus. Desta vez, o depoimento da mãe dela, Cleusimar Cardoso, foi divulgado na imprensa e mostrou qual foi a resposta dela ao falar sobre a causa da morte da filha.

Segundo o site G1, Cleusimar contou que acredita que a filha faleceu em decorrência da depressão e não por causa do uso excessivo de cetamina, que é uma substância que pode causar alucinações e dependência. Além disso, ela disse que a filha era muito depressiva e que o quadro se agravou após a morte da avó.

“A cetamina não foi a solução para Djidja, mas ela lutou contra a depressão usando cetamina. Não que a cetamina tenha causado a morte dela; na verdade, ela tomava altas doses de clonazepam, o que eu considero mais arriscado e perigoso do que a cetamina”, disse ela.

Vale lembrar que Djidja foi encontrada morta em maio de 2024 e a polícia acredita que ela morreu em decorrência da overdose de alguma substância. O Instituto Médico Legal (IML) divulgou um laudo preliminar com a causa da morte de Djija tendo sido em decorrência de um edema cerebral que afetou o coração e a respiração. Por enquanto, o laudo oficial não foi finalizado.

O depoimento de Cleusimar aconteceu durante a investigação da polícia de que a família teria criado um grupo religioso para consumir cetamina. Hoje em dia, ela e seu filho estão presos. Porém, ela negou que o envolvimento de sua família em uma seita.

A morte de Djidja

Djidja Cardoso foi encontrada sem vida na manhã de terça-feira, 28, e sua morte foi confirmada pela família. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada. Ela tinha 32 anos de idade e ficou conhecida na região de Manaus, Amazonas, por ter interpretado a Sinhazinha da Fazenda no Boi Garantido entre os anos de 2016 e 2020 no Festival Folclórico de Parintins. Ela se aposentou do cargo no festival e abriu um salão de beleza com sua família.

Em um comunicado, a família dela rebateu os rumores em torno do falecimento."A família de Djidja Cardoso se encontra consternada já que, diante da dor de sua partida, está sendo obrigada a lidar com notícias falsas e polêmicas quando a causa de sua morte. Por conta disso, a família vem a público informar que toda e qualquer circunstância que envolve seu falecimento será esclarecida perante às autoridades. Por fim, agradece o apoio e as orações de todos", afirmaram.