Luiza Possi posa de biquíni nas redes sociais e recebe elogios

Em suas redes sociais, Luiza Possi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quarta-feira, 18, a cantora aproveitou o tempo ensolarado para tirar um dia de descanso e renovar o bronze.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou algumas fotos em que aparece sorridente usando um biquíni tomara que caia na cor roxa. "Uma jovem senhora de 40 anos passando no seu feed", escreveu ela na legenda da publicação.

O abdômen definido de Luiza não passou despercebido pelos seguidores, que lotaram o post de elogios. "Linda", escreveu uma internauta. "Que barriga hein, jovem senhora?", brincou outra. "Perfeita", comentou mais uma.

Desafio

A cantora e apresentadora Luiza Possi assumiu o comando do reality show Mestres da Air Fryer, que estreou no dia 23 de novembro, às 12h, na Band. A atração contou com oito episódios e mostrou uma competição entre cozinheiros amadores para decidir quem é o melhor na fritadeira elétrica.

O vencedor recebeu o prêmio de R$ 30 mil e uma air fryer customizada. Em conversa com a CARAS, Luiza Possi comentou sobre a preparação para assumir o comando da atração. "A preparação foi a vida inteira. Eu me preparei para esse momento. Eu fiz Jovens Tardes, Ídolos, fiz The Voice, apresentei na Nova Brasil por três anos, o Sai da Caixa no UOL. Foi a vida inteira me preparando para apresentar um reality, um programa na TV aberta”, declarou.

Além disso, ela apontou qual foi o maior desafio de ser apresentadora. "O maior desafio como apresentadora é achar o tom certo. É você não entrar em um personagem porque não é atuação, é apresentadora. No último episódio, o diretor até falou: ‘Quero mais Luiza Possi’. E eu achei muito legal, porque eu estava realmente imprimindo a minha personalidade e já tinha um jeito Luiza Possi de ser. O maior desafio é imprimir suas características sem ficar forçada, ser natural”, afirmou.

