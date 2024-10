Filho de Luiza Possi ganha festa luxuosa em seu aniversário de 3 anos

Nas redes sociais, a cantora Luiza Possi mostrou os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Matteo, que completou três anos

Na tarde deste domingo, 20, Luiza Possi usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos da festa de aniversário do filho caçula, Matteo. O menino, fruto de seu casamento com Cris Gomes, completou três anos na última quinta-feira, 17, e ganhou uma festa com o tema do desenho 'Ben 10'

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora publicou várias imagens da celebração, que contou com a presença dos familiares e amigos, incluindo a vovó, a cantora Zizi Possi. A festa, que aconteceu em um espaço com brinquedos para crianças, foi decorada com bexigas verdes, brancas e pretas e o aniversariante ganhou um bolo verde e doces personalizados.

"Celebrando o aniversário do meu pequeno herói com os amigos! Um dia cheio de saltos, risadas e muita diversão no mundo do Ben 10!", escreveu Luiza na legenda da publicação. A cantora também é mãe de Lucca, de cinco anos.

No dia no aniversário de Matteo, a mamãe postou várias fotos dele e se declarou. "E foi assim, bem naturalmente que o extraordinário aconteceu. Você saiu daquela barriga imensa e veio para os meus braços. Nos primeiros segundos, já tão carinhoso, procurando se aninhar em mim. Meu filho ver você crescer é a coisa mais linda da minha vida. Que privilégio. Eu te amo do tamanho de todas as galaxias. Você é infinitamente melhor do que qualquer imaginação minha. Te amo de montão Tetteo da mamãe. Meu curiózinho", escreveu.

Confira:

Luiza Possi abre o jogo sobre decisão de parar de beber

No mês passado, Luiza Possi revelou em suas redes sociais que decidiu parar de beber álcool. No vídeo publicado no feed do Instagram, a cantora explicou que fez um propósito com seu marido, Cris Gomes, e deu detalhes sobre a decisão.

"No dia quatro de fevereiro eu parei de beber. Eu fiz um propósito comigo mesma de que eu não ia beber mais, nem eu, nem meu marido. Meu marido parou até antes de mim. Para você vê como a internet não é nada, a gente só conta o que a gente quer", começou.

Em seguida, Luiza explicou o motivo de parar de beber. "Vocês veem muitos posts meus bebendo, eu não me arrependo de nada, cada coisa tem a sua hora, mas eu vi que esse não era o caminho, eu vi que eu não estava no meu propósito. Meu propósito é transbordar na vida das pessoas", acrescentou. Confira o relato completo!