Dois meses após cirurgia na testa, Brunna Gonçalves mostra resultado e cicatriz

A pedidos dos seguidores, que estavam ansiosos pelo resultado da frontoplastia, Brunna Gonçalves exibiu a redução cirúrgica da testa e a cicatriz

Dois meses se passaram desde queBrunna Gonçalves realizou a frontoplastia com avanço capilar, um procedimento estético realizado para reduzir o espaço da testa. Nesta terça-feira (23), a influenciadora surgiu nas redes sociais para mostrar o resultado da cirurgia, do qual ainda ela exibe uma cicatriz discreta, e falar sobre a experiência.

Com o rosto próximo da câmera, a dançarina e influencer mostrou aos seguidores como ficou a cicatriz, que fica entre o fim da testa e o início do coro cabeludo. A marca não apresenta nenhuma casquinha, mas ainda está avermelhado, algo que Brunna garantiu que sumirá a partir dos três meses desde a cirurgia.

"Os cuidados que eu estou tendo com ela (cicatriz) é o seguinte: lavo meu cabelo duas vezes na semana, no máximo; passo uma pomadinha duas vezes ao dia e tomo um remédio, que tem que ser tomado por três meses, que é para fortalecer o cabelo", contou a esposa de Ludmilla.

Brunna também falou sobre as restrições médicas que recebeu e as coisas que já pode fazer, mas com cuidados especiais. A influenciadora já pode prender o cabelo, desde que não seja com força, pode colocar as laces, que são muito usadas por ela, mas ainda não pode tomar sol.

"Para remover os pontos, eu não precisei ir ao médico, porque eles caíram sozinhos. Tá super natural, sem nenhuma alteração. Tem uma falhinha de cabelo, mas porque é aonde deram o ponto", explicou a influenciadora.

Além da redução da testa, Bruna realizou um desgaste dos ossos dela: "Tinha dois 'ovos' bem grandões, mas foi lixado. Agora a testa está mais retinha".

Marcada para sempre? - Brunna responde dúvidas sobre cicatriz

Muitos seguidores perguntaram para Brunna se a testa dela ficaria com a cicatriz exposta para sempre, o que fez com que a influencer os tranquilizasse: "Calma, gente! Só tem dois meses desde que eu operei. A pele ainda vai ficar mais fina e vai ficar imperceptível. Vocês podem ter certeza. Daqui seis meses, eu faço um vídeo mostrando como ela está e estará mega fina", garantiu.